Reparación de tuberías afecta servicio de agua a 10 colonias

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde hace cuatro meses se ha venido afectando el servicio de agua para 10 colonias en la zona Poniente de la ciudad.



Esto debido a la reparación del colapso de una de las tuberías localizada en calzada Independencia en la colonia Nueva Esperanza en el pasado mes de noviembre.



Siendo ésta una de las líneas de tuberías que abastece de agua a alrededor de 40 colonias de esa zona de la ciudad.



Vecinos de colonias aledañas dicen que desde entonces ‘batallan’ con el agua, porque sale con muy poca presión o simplemente se quedan sin servicio.



Ramón Núñez dijo que desde que iniciaron con las reparaciones han tenido este problema.



“El agua que estamos usando es de algún tubo alterno y no hay presión, aquí tenemos poquita pero las colonias más retiradas no tienen agua”.



“Luego no son ni para recoger la tierra, ya estamos cansados de limpiar todo el tiempo, a veces se hace un lodazal”, expresó Núñez.



Por su parte, Irma Padilla declaró que “sale muy poquita agua y batallamos mucho para bañarnos, para el uso diario de la casa”, comentó.



Reparaciones terminan la próxima semana



Luis Manuel García Cisneros, subdirector Comercial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), informó que se estima que las reparaciones culminen la próxima semana.



El funcionario explicó que los trabajos que se están realizando son para la colocación de una pieza especial que las tuberías requerían por tener más de 50 años.



Asimismo aclaró que el servicio no ha sido suspendido, sino que es por el propio uso del agua que en momentos a ciertas colonias no llega.



“No se ha suspendido el servicio, ha habido baja presión, la parte Poniente de la ciudad tiene el servicio, no con la presión acostumbrada pero sí les está llegando el vital líquido a sus hogares”, añadió el funcionario.



García Cisneros, por último recalcó que sería para el miércoles de la próxima semana cuando el abastecimiento se restablezca de manera regular en toda la zona Poniente.