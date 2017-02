Oficializan pérdida de registro de Partido Municipalista

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) oficializó la pérdida de registro como partido político local del Partido Municipalista de BC tras rechazar el recurso de inconformidad interpuesto por la propia fuerza política.



En sesión pública, los magistrados electorales resolvieron dos recursos de inconformidad interpuestos por el Municipalista donde controvertían la decisión tomada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc).



El Partido señalaba que el Ieebc había quebrantado su garantía de audiencia, al no darle oportunidad para desahogar pruebas para su debida defensa ante la resolución de la pérdida de registro del instituto político.



Ante esto, los magistrados decidieron confirmar la decisión tomada por el Ieebc de manera unánime, tras calificar de inoperantes los agravios esgrimidos por el partido.



En primer lugar, señalaron que el Municipalista de BC tuvo conocimiento que estaba en proceso de pérdida de registro, ya que fue citado a todas las sesiones de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento y del Consejo General.



Se comprobó además de que su representante propietario tuvo participación en las sesiones pero no presentó documentación en su defensa, a pesar de ser escuchado en las mismas.



La pérdida de registro es una consecuencia por la aplicación automática de la Ley a los resultados de la votación que quedaron firmes tras la finalización del proceso electoral.



Además, se desestimó el agravio referente a que se quebrantó su derecho de asociación política y principio pro-persona, debido a que para ello debió demostrar que cumplió con el 3% de la votación válida emitida.



También se declaró inoperante la violación al principio de equidad al señalar actividades que ocurrieron en etapas anteriores al acto reclamado.



Posterior a esta resolución, se puso a consideración otro recurso de inconformidad del Partido Municipalista de BC, donde reclamaba que el Ieebc no lo había convocado a las sesiones del Consejo General.



Este recurso se declaró inoperante, ya que existía un dictamen con la pérdida de registro del Partido y por ende, perdía sus derechos y prerrogativas, entre ellos el de formar parte del Consejo.