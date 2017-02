Descartan crear Secretaría de Cultura en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que se instauró la Secretaría de Cultura a nivel federal, el director del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), aseguró que no es conveniente adoptar dicha figura por la pérdida de autonomía.



El director general del ICBC, Manuel Felipe Bejarano Giacomán, explicó que mudarse a una figura como la Secretaría de Cultura, provocaría una perdida de agilidad por parte de la dependencia.



“El Gobierno federal promovió una transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para hacer dos secretarías de Estado, eso no significa que se dé en automático un cambio en los estados”, comentó Bejarano.



De las 32 entidades federativas, 17 tienen institutos de Cultura, ya sea como Secretaría de Cultura o Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, precisó el director del ICBC.



Lo importante es que cada Gobierno estatal determina cómo va a organizar y promover la cultura, expresó, porque se ha encontrado que la figura de un organismo público descentralizado es más ágil para operar que la propia Secretaría.



“Hay lugares donde se encuentra solamente el titular de la secretaría y se opera todo a través del Instituto, por lo que no es menester, no está contemplado por el momento crear la Secretaría”, declaró.



Dijo que el recurso en el ámbito federal ha disminuido en lugar de mantenerse, como se proyectaba, lo que generó una serie de inconformidades que se están tratando de atender por parte de las autoridades.