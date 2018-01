¿Cuanto cuesta tener una mascota?

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo a datos proporcionados por integrantes de la asociación Gente por los Animales y algunos dueños de mascotas, solo el costo de alimentación en el caso de los perros oscila entre los 200 y 500 pesos mensuales.



Independientemente del costo que implica la compra o adopción de una mascota, la llegada de una mascota se enfrenta con la expectativa de un aumento en los gastos mensuales.



Las necesidades que se deben tomar en cuenta para adquirir una mascota no solo implican la alimentación, sino también el cuidado de su salud, higiene y vivienda.



Patricia Torres, directora de la asociación Gente por los Animales, compartió con La Crónica un aproximado del costo anual y mensual así como los cuidados que deben tener los perros y gatos, dos de las mascotas más queridas por los cachanillas.



Según los cálculos presentados, aunque el cuidado de un animal sufre variaciones considerables dependiendo de la raza, tamaño, edad y constitución del mismo, el costo de mantener a un perro oscila entre los 650 y 850 pesos mensuales, poco más de 10 mil pesos al año.



En el caso de los gatos, aunque estos son animales más pequeños y con menor consumo de alimento diario, el precio de los alimentos, vacunas y otros aditamentos como la caja de arena hace que el costo de mantenimiento sea más o menos el mismo que el de sus compañeros caninos.



Antes de considerar la llegada de una mascota al hogar familiar, es importante que los futuros dueños responsables revisen cuidadosamente todos estos gastos, pues el alto costo de vida de las mascotas es un factor importante en los casos de abandono.



“Recibimos muchos mensajes de personas que nos dicen que ya no pueden mantener a los animales, entonces si es un factor que incide en eso, si es un elemento por el cual muchas personas deciden que ya no pueden cuidar de ellos” explicó la directora.



Es por ello que antes incluso de que la mascota llegue al hogar familiar es importante tomar en cuenta no solo la adecuación de los espacios necesarios para el nuevo habitante del hogar, sino también tener en disposición de dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, algunas de las cuales se mencionan a continuación.



ALIMENTACIÓN



Uno de los principales gastos a los que se enfrenta cualquier persona que acaba de adquirir una nueva mascota es el de su alimentación, la cual dependerá la raza y tamaño del animal.



La erogación mensual para el alimento en el caso de los perros dependerá sobre todo del tamaño del perro y la marca de la comida que este consuma.



“Mas o menos un perro mediano viene consumiendo aproximadamente 500 pesos al mes, pero por supuesto también depende de la marca” señaló Torres.



De acuerdo a declaraciones de algunas familias que conviven con compañeros caninos, el costo de la alimentación de este tipo de mascotas se encuentra entre 300 y 500 pesos al mes, costo que se disminuye en el caso de las razas más pequeñas.



Andrea Fernanda Jiménez, dueña de una pequeña chihuahua de nombre “Kiwi” con apenas 2 meses de edad, aseguró que para su alimentación únicamente se necesitan 100 pesos mensuales, aunque opinó que el precio aumentará conforme su mascota crezca.



Caso contrario es el de “Perrito” y “Tsuki”, cuyo dueño Abraham Figueroa contempla un gasto de 500 pesos al mes para alimentar a los dos labradores tamaño mediano.



Más detalles en la edición impresa