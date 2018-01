Planea Mena denunciar a policias

MEXICALI, Baja California(GH)

El propietario del predio donde de manera irregular ingresaron los elementos de diversas corporaciones policiacas, informó que planea presentar una denuncia por los hechos ocurridos la tarde del martes.



Salvador Mena, dueño del Rancho Mena en el ejido Chorizo, informó que esto es algo que ha sido aconsejado por los integrantes del grupo de resistencia que se encuentran acampando en su predio.



“Les mencionaba a los policías que por favor, las personas que estemos aquí manifestándonos se encuentran dentro de mi propiedad, por lo que no deben ingresar o golpear a alguien”, señaló.



A pesar de que el predio no cuenta con un cerco frontal que de manera física pueda delimitar el mismo, indicó que él tiene conocimiento de cuál es el límite que pueden alcanzar sus tierras.



“Desgraciadamente la gente cansada de todo esto causó que se agredieran unos a otros, de hecho a mi me dieron una pedrada en el cuerpo de los mismos policías”, declaró don Salvador.



A pesar de estos hechos indicó que en su propiedad no se tuvo daño alguno durante los enfrentamientos, pero sí que se tuvieron diversas personas que se encontraban en el campamento que resultaron golpeadas.



De momento, aún se está esperando que acudan ante las autoridades correspondientes para interponer esta denuncia que será en contra de los elementos de las corporaciones que ingresaron a la detención de manifestantes.