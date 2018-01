No fue correcto ataque a pedradas: Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobernador del Estado de Baja California aceptó que no fue correcto que los policías arrojaran rocas en el enfrentamiento contra los manifestantes, puesto que esto no se encuentra en los protocolos de contención en manifestaciones.



“La Policía está para defender a la ciudadanía y dar orden, los protocolos son muy claros, lo que se trata es contener y proteger de un ataque, cuando de a tiro no se vea que se puede controlar entonces se toman otras acciones”, indicó.



Quienes en su caso desobedecieron el protocolo y se compruebe esto, serán responsabilizados y sancionados, siempre y cuando sea documentado y procesado conforme al marco legal, abundó. “No es correcto que hayan atacado vehículos, a ciudadanos, a medios, ni apedreado dejando a personas con heridas que tardarán más de 15 días en sanar, no es correcto lanzar orines y excremento”, condenó Vega al expresarse de los manifestantes.



“Este movimiento no tiene el interés de abonar propuestas, ya que se ha negado a todas las soluciones, lo más complicado es que es un grupo bélico, la ciudadanía mexicalense reprueba esos hechos”, aseveró.



“Sí, fueron muy violentas las acciones que vimos ayer, arrojando piedras, tierra y todo lo que se encuentra, mas sin embargo, el protocolo de la Policía, a su vez debe aplicarlo y tendrán una responsabilidad en caso de tenerla, todo se docu- menta y se procesa”, dijo.



LEGALIDAD EN DETENCIONES



Al cuestionarle sobre las aprehensiones en propiedad privada sin una orden de un juez, Vega opinó que pudieran no ser legales, pero será el dueño de la propiedad quien tenga la decisión de emprender una denuncia ante dichos actos. “Siempre estará la decisión que tome quien es dueño de la propiedad, quien se opone y denuncia, no he sabido que haya una denuncia por parte del dueño, si hay denuncia se procede”, explicó.



Pese a que se considera que los protocolos del Estado están fallando al repeler las manifestaciones, el Gobernador dijo que dentro de lo bélico del grupo, de alguna manera se han contenido.



Finalmente sentenció que si el grupo se manifestara en paz, no tuvieran el problema de las agresiones de los mismos policías que en este caso se trató de municipales, estatales preventivos y ministeriales.