BC reclama seguridad: 'Pepe' Meade

TIJUANA, Baja California(GH)

Una de las principales inquietudes que se lleva de Baja California es el tema de la seguridad, pues aunque se hicieron avances importantes hace años, hoy se sienten de nuevo en riesgo, expresó José Antonio Meade Kuribreña.



El aspirante a la Presidencia por la alianza Todos por México, que encabeza el PRI, dijo que hay un reto con el tema de las armas y en Baja California sobre todo en las aduanas, en los cruces.



“Es un tema que tenemos que cuidar, hay un tema de efectivo y de recursos en manos de la delincuencia, vamos a combatirlo con mayor eficacia, mayor vigor”, manifestó. En entrevista exclusiva con Grupo Healy, Meade hizo un llamado a que las campañas no distraigan la obligación de ofrecer resultados a la gente.



“Es un llamado que desde Baja California se siente urgente, para que partidos, coaliciones y precandidatos demos los pasos que necesitamos para seguir consolidando instituciones que les van a ayudar a los ciudadanos”, expresó.



Sobre la intervención del Ejército en materia de seguridad, dijo que puede complementar la labor cuando sea necesario.



LA CRÓNICA (LC): ¿Cómo encontró al PRI en Baja California que lleva muchos años que no le ha ido muy bien en las elecciones?



José Antonio Meade Kuribreña (JAMK): Lo encuentro con ánimo de triunfo, lo encuentro esperanzado, encuentro unidad; es una gran oportunidad de dirigirme a la militancia y justamente transmitirle que juntos podemos construir un proyecto que sea ganador; salgo del evento esperanzado, salgo contento y los siento, además, entusiasmados y en el camino del triunfo.



LC: Hay quienes dicen o hay rumores de que su campaña no prende. ¿Tiene usted encuestas y qué piensa de ellas?



JAMK: Las veo bastante bien, la verdad que es un muy buen arranque, estamos en precampaña y si revisamos conocimiento, intención de voto, la verdad es que la campaña está en un buen lugar, en buena dirección y en una buena trayectoria, estamos tranquilos, estamos contentos y vamos a ser cuidadosos y preocuparnos del diagnóstico, de los retos y de ofrecer soluciones.



LC: ¿Cuáles son las principales inquietudes que se lleva de Baja California?



JAMK: Claramente y de manera muy importante, muy central, el tema de la inseguridad, es un tema que hemos visto que se incrementa y, además, en Baja California, sabemos lo que es un “tic”; en Baja California tuvimos hace no muchos años, apenas cinco o seis años, un reto enorme en materia de seguridad, se hicieron avances muy importantes y hoy se sienten de nuevo en riesgo.



Por eso es muy importante que avancemos no solamente en las propuestas, no solamente en diagnóstico, sino en lo que ya consensuamos, en las medidas que hoy tienen oportunidad legislativa de completarse y de ser un paso hacia adelante, hemos insistido que las campañas no distraigan de la obligación de ofrecerle resultados a la gente y es un llamado respetuoso, pero es un llamado que desde Baja California se siente urgente, para que partidos, coaliciones y precandidatos demos los pasos que necesitamos para seguir consolidando instituciones que le van a ayudar a los ciudadanos.



LC: Hablando del tema de seguridad, en Tijuana el año pasado hubo más de mil 700 muertos ¿tendría un plan en especial para este caso?



JAMK: Diferentes temas, algunos que se pueden ya adelantar, algunos que entran en la lógica de las reformas que se han aprobando, pero algunos otros que tendrían que ser diferentes, obviamente hay un reto con las armas y aquí en Baja California es donde están las aduanas, los cruces, es un tema que tenemos que cuidar, hay un tema de efectivo y de recursos en manos de la delincuencia, vamos a combatirlo con mayor eficacia, mayor vigor.



Hay un tema que yo digo que es muy importante, parte de lo que está en la agenda legislativa, es, por un lado, homologar el actuar de los ministerios públicos, nueve de cada diez delitos son del fuero común y no tenemos un marco que nos permita enfrentarlos de la misma forma o con reformas que nos permitan ser uniformes.



Algo que también es muy importante es que ahora en México la delincuencia no es local, no reconoce fronteras entre estados y eso nos obliga a dar un paso de modernizar todo nuestro marco jurídico para darle al Estado y a los estados la coordinación para ser más eficaces.



LC: ¿El Ejército en las calles o en los cuarteles?



JAMK: Creo que el Ejército, jugando un papel complementario, cuando se le solicite, de eso hemos aprendido, cuando tenemos un desastre natural el Ejército y la fuerza armada presta auxilio conforme a un protocolo; la Ley de Seguridad Interior nos da un marco para cuando de manera complementaria se necesite su apoyo, el Ejército y la fuerza armada, con una gran prestancia siempre, dispuestos a darla, pero ya bajo el marco de ley, en un entorno donde sepan, ciudadano y fuerza armada, su actuación.



LC: ¿Cómo actuar ante un presidente como Donald Trump, con sus políticas antimigratorias y con la intención de colocar un muro? JAMK: Con firmeza, con claridad y con la defensa de nuestra soberanía y de la protección de los mexicanos.



LC: California y, en específico San Diego, ya permiten la venta de mariguana. ¿Usted está a favor o en contra de la legalización de la mariguana?



JAMK: De lo que estoy a favor es de que tengamos un consenso, no podemos tener un entorno en donde las convenciones internacionales dicen una cosa, la legislación estatal en Estados Unidos dice otra, la legislación federal dice una tercera.



Creo que México tiene que empujar para que nos pongamos de acuerdo, para que tengamos, si no un consenso global, por lo menos uno hemisférico o regional, pero en un reto que rebasa fronteras tenemos que encontrar la forma de coordinarnos para enfrentarlos de la misma manera.



LC: Cuando Peña Nieto fue candidato prometió bajar la luz, el agua, la gasolina y todo eso subió. ¿Usted se puede comprometer a bajar alguno de esos insumos?



JAMK: Creo que lo que tenemos que hacer es buscar que los mercados de las tres cosas y de muchas otras funcionen bien, que funcionen de forma tal que tengamos buen acceso, que cuidemos la economía familiar, pero tenemos que tener una administración, un gobierno, una política pública que deje que los mercados y que obligue a que los mercados funcionen bien. Pero no estamos ya en una época en la que desde el gobierno se administren precios.



LC: ¿Cómo cree que el tema del aumento de la gasolina afectó a la frontera?



JAMK: Yo creo que es un tema en el que además la frontera tiene mucho tiempo de saber que la gasolina sube y baja; en California y Baja California hemos visto cómo el precio en ocasiones sube y en ocasiones baja, en ningún otro como en la frontera, se tiene claridad y conciencia, es un precio que fluctúa, lo hemos visto fluctuar en épocas recientes en donde ha habido incremento superior del otro lado de la frontera que de éste.



En la frontera es donde de manera particular hay conciencia de cómo la gasolina es un precio que se mueve en condiciones de oferta y demanda, porque aquí en la frontera llevamos mucho tiempo de movernos y de que el precio se ajuste conforme a condiciones internacionales.