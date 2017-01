Manifestantes y Ayuntamiento se reunirán a las 19:30 horas

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin avances en las negociaciones entre el ayuntamiento y los manifestantes debido al choque de peticiones de ambas partes; el diálogo se reanudará a las 19:30 horas en Palacio Municipal.



En el tercer acercamiento, los manifestantes en voz de Alejandra Solano solicitaron como propuesta una mesa de diálogo directa con el acalde Gustavo Sánchez Vásquez para el jueves a las 10:00 horas en la explanada norte del palacio municipal.



Junto con la presencia de todos lo integrantes del cabildo para analizar y llegar a solución de las demandas y exigencias que los ciudadanos expresaron en el pliego petitorio.



En contraparte, Antonio López Merino, secretario del ayuntamiento afirmó que el alcalde se encuentra en disposición de comenzar a negociar pero si primero liberan y abren el edificio del ayuntamiento.



Los manifestantes no ceden en liberar, y el ayuntamiento no permite comenzar las negociaciones sin antes liberar el edificio.



Se generó una propuesta conjunta de comenzar negociaciones al interior de cabildo con la presencia del a autoridad, los voceros de la manifestación, medios de comunicación y transmitido al exterior de palacio municipal.



La propuesta quedó sin efectos porque exige el ayuntamiento primero la liberación del inmueble y los manifestantes reacios señalan que no.