Celebra Alcalde abrogación de Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del anuncio oficiado por el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, sobre una iniciativa de abrogación a la Ley Estatal del Agua, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, celebró el actuar del Mandatario estatal.



“Es una decisión bien meditada, bien decidida y bien pensada. Creo que esa es la forma que debemos estarnos conduciendo quienes gobernamos, escuchar a los ciudadanos. En ese sentido celebro que haya esta consideración”, declaró el edil mexicalense.



Sobre el tema del bloqueo que se encuentra en el Palacio Municipal, desde hace días dijo esperar llegar al diálogo con los ciudadanos.



“Yo también hago votos, porque las personas que estaban haciendo paros, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y en el caso del Palacio Municipal, tengamos la conciencia de poder saber que hoy por hoy nos urge que los ciudadanos puedan nuevamente entrar a su casa municipal”, comentó.



Sánchez Vásquez declaró también que este anuncio es un punto de partida para abrir el diálogo con los manifestantes que mantienen bloqueados los edificios del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Palacio Municipal.



“Hoy por hoy este paso que da el señor Gobernador, es una señal importante que todos debemos asimilar, en el sentido de que se puede tener la posibilidad de decir ‘vamos a dialogar, vamos a dar un paso para adelante’”.



“Yo esperaría que las personas que están fuera del Palacio también puedan verlo como una señal de que lo mejor es dialogar en una mesa, pero no prohibirle a los mexicalenses que accedan a lo que tienen derecho”, agregó el Alcalde.



Explicó que desde el pasado lunes mantienen contacto constante con los ciudadanos plantados a las afueras del Ayuntamiento, con el fin de buscar un acuerdo ante las peticiones que se le entregaron.



“Fui personalmente con ellos, nunca he estado rehuyendo a esto, por eso personalmente fui y hablé con las personas el día de ayer (lunes)”.



“La principal (petición) era el tema del agua, una controversia que se promoviera, lo demás podemos revisarlo”.



“En el tema de los salarios el día 21 de diciembre, en sesión de Cabildo decidimos los regidores bajarnos el 20% del sueldo”.



“Esta decisión la tomamos 8 días antes de que iniciaran las manifestaciones por todos los temas, no fue una decisión de reacción fue una decisión previa”.



“Nos señalaban, por ejemplo, que tuviéramos un salario de 25 salarios elevados al mes, esa cantidad es mayor inclusive que en lo que quedó el salario de regidores y presidente municipal”, puntualizó el Presidente Municipal.