Discuten empleados con manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Una discusión entre empleados municipales y manifestantes surgió en el Palacio Municipal durante la mañana del martes debido a que los trabajadores solicitaron que se les permitiera ingresar a laborar.



Fue alrededor de las 9:00 horas cuando varios empleados municipales comenzaron a mostrar cartulinas hacia el grupo que mantiene el plantón en la Casa Municipal.



Las consignas de los trabajadores eran que se retiraran del lugar o que por lo menos los dejaran entrar al edificio a cumplir con sus labores.



Por unos minutos la situación se tornó tensa debido a que ambos grupos se acercaron demasiado y comenzaron a intercambiar palabras, lo que obligó que tanto el secretario como el oficial mayor del Ayuntamiento intervinieran.



La orden dada a los empleados inconformes fue que se replegaran, mientras que los manifestantes alzaban la voz al grito de “No violencia” y se formaron con los brazos entrelazados.



Señalaron que se trataba de un acto de provocación y que varios de los “inconformes” eran policías ministeriales infiltrados.



Los empleados señalaron que su solicitud no era violenta y que no confundieran su petición, ya que ellos solamente querían ingresar a laborar.



Minutos después, varios trabajadores comentaron que el bloqueo del Palacio Municipal estaba poniendo en riesgo la generación de las nóminas a entregarse el próximo viernes.



En riesgo pago de nómina e Issstecali



Se corre el riesgo de no poder pagar la nómina municipal y lo correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Issstecali, informó el oficial mayor Óscar Ortega Vélez.



El funcionario municipal indicó que debido al bloqueo que existe del Palacio Municipal desde el pasado jueves, han comenzado a tener problemas en la realización de pagos.



En primera instancia se encontraba el pago del IMSS, el cual debería de hacerse durante el martes pero que a causa del plantón no se pudo llevar a cabo.



También se tenía pendiente el pago de las cuotas del Issstecali, el cual necesita realizarse con el equipo que se encuentra dentro del edificio municipal, señaló.



En segundo lugar está el pago de nóminas, porque desde el martes comienzan a realizar los trámites con las distintas áreas municipales para procesar la nómina municipal.



Son varias etapas que sigue este trámite, explicó que se realizan en Oficialía Mayor y Tesorería, para finalmente ser concluido vía Internet.



“Sí tenemos problemas para elaborar la nómina y de seguir así, la catorcena que debe pagarse el viernes no podrá realizarse”, indicó.



Ortega Vélez añadió que hasta el momento no se están descontando los días que no se han trabajado a los empleados y no hay alguna instrucción para hacerlo.