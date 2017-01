Aplaudible y positivo decisión de Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

Como plausible y positivo fue calificado por el Sector Empresarial la decisión del Gobernador de presentar lay reconocieron que se debe continuar con trabajo coordinado en temas como la transparencia, anticorrupción, entre otros.Los presidentes de las cámaras decoincidieron que las manifestaciones fueron ciudadanas, que deben continuar expresando su derecho de voz, pero que permitan reanudara actividades con la apertura de los edificios bloqueados.Además coincidieron que la lucha entre ciudadanía, Sector Empresarial y Gobierno es para atender temas como el aumento a la gasolina.“Las protestas sociales están empujando a que los gobernantes reflexionen al tratar de mandar una ley, la cual debe tener consenso, diálogo y socialización, y así son las reglas del juego para amanar leyes”, enfatizó Salvador Maese Barraza.El presidente de Index avaló que el Gobernador emitiera la iniciativa para abrogar la Ley del Agua la cual la calificó como una ley expedida de manera no correcta.“Hubo descontento generalizado y las cámaras empresariales no fuimos tomadas en cuenta y los ciudadanos se manifestaron”, dijo.A los diputados, les recordó que fueron elegidos por los votantes y no los están escuchando.“No están escuchando las voces y sentimientos de la sociedad”, puntualizó.Maese Barraza reconoció que es necesaria una ley de agua porque a largo plazo puede generarse un problema, pero se requiere sea creada con expertos en la materia y la opinión de la población.Ante los bloqueos en los edificios del Gobierno del Estado, Palacio Municipal y Congreso del Estado, el presidente deseñaló que tienen el derecho de permanecer en manifestación pacífica, pero exhortó a que liberaran los accesos.“Están haciendo el uso y derecho de la voz, del reclamo, del hartazgo, pero hay que trabajar juntos, invito a los manifestantes a reflexionar de que las cosas sí se pueden cambiar…”.“Ser un poco más mesurados y liberar las instalaciones del Ejecutivo y Municipio”, comentó.Las razones, expresó, son porque hay familias que se afectan al no poder realizar los servicios o trámites que necesitan y siempre se deben de respetar los derechos humanos y los derechos de las instituciones.Como plausible fue calificado el anuncio del Gobernador de abrogar la Ley del Agua por parte de Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex.Destacó también que él Mandatario estatal diera reversa al reemplacamiento y los ajustes en el plan de austeridad.Afirmó que son positivos los primeros pasos pero que está la oportunidad de trabajar temas como la ley anticorrupción, la transparencia en licitaciones y la reducción en gasto de la nómina.A los manifestantes que mantienen los plantones en los edificios de Gobierno, exhortó que a que se liberen para reanudar el trabajo de Gobierno y detener la afectación a la economía que genera los bloqueos.Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra, reconoció que el mandatario estatal asumiera la postura de expedir una inactiva de abrogación a la ley del agua, la cual fue calificada un día antes por el sector como privatizadora.“Así como Canacintra siempre levanta la voz cuando no está de acuerdo ante medidas arbitrarias por parte de los tres niveles de gobierno, también lo hace cuando debe de reconocer y aplaudir la voluntad política mostrada en este por el Gobernador del Estado, para dar marcha atrás a una ley que a todas luces no era avalada por la ciudadanía…”.“Esta medida, es sólo el principio del diálogo y estaremos participando en las mesas de trabajo para revisar que una nueva legislación en la materia, cumpla con todas las especificaciones solicitadas por la Cámara y por la ciudadanía”, puntualizó.