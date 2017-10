"Si yo puedo, ustedes también", dice Lupita Gutiérrez a estudiantes

MEXICALI, Baja California(GH)

El paso de casi 40 años ni los diversos obstáculos que ha enfrentado en su vida, han frenado los deseos de Guadalupe Gutiérrez ‘La Tía’ por convertirse en Licenciada en Derecho.



Su principal objetivo es ejercer su profesión a beneficio de quienes padecen injusticias y dificultades sociales, algunas de ellas vividas en carne propia durante sus 60 años de edad.



Actualmente alumna de segundo semestre de abogacía en la UABC, Guadalupe recuerda que por causa de la maternidad, en 1976 truncó su preparación como secretaria bilingüe en el instituto Liceo Harvard.



“Metí la pata y dejé de estudiar porque en aquél entonces era muy apuntado, no podía ser ni madre soltera, ni casarme y desatender a mi familia, no pude seguir estudiando”.



En el mismo año contrajo matrimonio, y dio a luz al primero de sus cuatro hijos. Bautizado como Daniel, el niño fue diagnosticado con retraso mental, requiriendo cuidados especiales desde muy pequeño.



“Me dediqué a ser mamá, tiempo completo. Es muy bonito, pero vives experiencias para las que nadie te prepara cuando eres madre”, comparte.



En el transcurso de siete años de matrimonio, cuatro niñas más llegarían a integrar la familia de Lupita. En 1983, quedó viuda, enfrentándose a la vida desde entonces con el deber de sacar adelante a sus hijos.



Con estudios completos de secundaria, la joven madre tenía conocimientos de taquimecanografía. A la vieja usanza, su madre pudo conseguirle empleos que le permitieron subsistir.



Con nostalgia recuerda haber sido pionera del Teatro del Estado, formando parte de su primera administración. También colaboró en puestos públicos, formando parte del Ministerio Público en San Felipe, y trabajando en Correos Mexicanos.



Con 30 años de servicio, sería en el giro postal donde encontraría su jubilación. Sin embargo, fue un grave accidente lo que la obligó a retirarse.



“Anteriormente me había yo caído de un caballo y quedé sin poder caminar. Me operaron y volví a poder, y al tiempo, me atropellaron y me declararon incapacitada para seguir yendo a trabajar”, narró.



“¿Y ahora qué voy a hacer con tanto tiempo?”, se preguntó ante el retiro laboral. Fue cuando tomó la decisión de regresar a estudiar. En agosto del 2013, 37 años después de haber dejado de estudiar, ingresó a la preparatoria del Centro de Atención para Personas con Discapacidad (Caed) del Cetis 18 en esta ciudad.



Alumna disciplinada y decidida, en 2016 terminó el bachillerato y se trazó una nueva meta: ingresar a la universidad.



“Elegí Derecho porque me di cuenta que tenía la habilidad de liderazgo. Esto me va a servir para ayudar a la gente que no sabe cómo actuar”.





“Me dicen tía”



Hace un año emprendió la carrera, convirtiéndose en “La tía” de sus compañeros de la Facultad de Derecho, quienes la ven con mucho respeto, admiración y cariño.



“Hay mucha diferencia de edad, pero ellos me quieren porque jalo con ellos. Aún faltan tres años de carrera, pero pasan rápido, estando aquí se me van bien rápido los días”.



Si no pudieron antes, ahora menos los obstáculos de la vida podrían truncar los propósitos de Lupita, según palabras de ella misma. “Ni parce que tengo 60 años, veo a otras personas que tienen 50 o menos sin ilusiones, sin vitalidad, y a mi me hace sentir mejor”.



Entre las más grandes satisfacciones de la estudiante, están el haber motivado a sus hijas de 42, 40 38 y 28 años a ingresar a la universidad en San Diego, California, donde residen. También el apoyo que continúa brindándole a su hijo mayor.



“Vivo con mi hijo, lo llevo a la escuela todos los días y luego voy yo a estudiar. Aunque tenga 43 años, yo nunca lo voy a dejar, no porque sea una persona con discapacidad se va a dejar de educar”.



Aunque su rutina diaria empieza a las 7:00 horas y termina hasta la medianoche, considera que sus esfuerzos valdrán la pena cuando vea su título de abogada. “Cuando ese día llegue me gustaría entrar a la cárcel a trabajar, apoyar a tanta gente que está injustamente ahí”.



Con su testimonio, invita a los jóvenes a no abandonar sus estudios, por ningún motivo o dificultad. “Que nada los detenga, siempre vayan a la escuela, aunque sea en bicicleta o a pie. No decaigan si les va mal en una materia, hay que dedicarse, al rato la pasan. ¡Están jóvenes, si puedo yo, con más razón ustedes!”.