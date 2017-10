Mejora la salud de cuatrillizos, señala su madre

MEXICALI, Baja California(GH)

Los cuatrillizos que conmocionaron a la comunidad mexicalense presentan mejoría en su salud: Están por salir de la sala de cuidados intensivos aunque su estado de salud aún se maneja como crítico.



La madre de los sietemesinos cuatrillizos, Roxana Hernández Duarte, comunicó que los médicos del hospital de Gineco-Pediatría 31 del IMSS, le avisaron que serán trasladados al segundo piso en donde se encuentran los bebés prematuros.



“Están evolucionando bien, me da gusto porque ya van a estar juntos los cuatro, los tenían aislados en cuidados intensivos, sólo Ian me dicen que no ha podido tomar leche, los otros tres ya se están alimentando”, compartió Hernández.



La oriunda de Ensenada señaló que tanto el nosocomio como la comunidad le han entregado ayuda para su estancia y manutención en lo que le entregan a los recién nacidos.



“Tres de ellos están comiendo, sólo falta uno porque no le cayó bien la leche, todavía están en terapia intensiva, pero los médicos dicen que pronto van a pasar a otro piso”, comentó Hernández.



A las 10:00 de la mañana llega su mamá al hospital y se retira a las 18:00 horas, para poder verlos una hora a partir de las 4:00 de la tarde, precisó que no se regresa a su casa en todo el día porque queda retirada del nosocomio.



“Ya los puede tocar, los veo una hora a las cuatro, es un sentimiento hermoso poder verlos, me quedo durante el día por lo que pudiera pasar, mi esposo tuvo que regresar a Ensenada para trabajar”, añadió.



Ropa, pañales, dinero, son algunos de los obsequios que las personas le han llevado como muestra de apoyo a Roxana; comentó que no es necesario que le lleven más donativos ya que tiene lo suficiente.



“Mis bebés no han salido de un estado crítico, deben cuidar que no se les olvide respirar para que su cerebro no tenga afectaciones, dentro de todo, cada día están evolucionando de forma positiva”, concluyó la madre de los cuatrillizos.



Por parte de los voceros del IMSS, detallaron que los bebés están bajo cuidado de Enfermería y personal médico especializado. Se encuentran en estado crítico con tendencia a mejoría; a los cuatro se les ha retirado el respirador.



“Se mantiene comunicación permanente con sus padres; ellos están informados y en apoyo a todas las decisiones médicas”, dio a conocer la dependencia de salud.