Resta competitividad retraso en obras públicas: Canaco

TIJUANA, Baja California(GH)

El retraso en las obras de infraestructura le resta competitividad a la ciudad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



"Está imposible la ciudad en tránsito, el viernes pasado tenía un evento en la glorieta Las Américas, salí media hora antes y llegué 10 minutos tarde, hice 40 minutos en lo que antes hacía 10 minutos", refirió.



Debido a las condiciones de la ciudad, como vialidades cerradas, dijo, la gente deja de salir y de comprar porque prefiere evitar el tráfico. "Que estén atoradas las obras en materia de infraestructura nos pega en la operación del día a día, pero dejamos de ser competitivos como ciudad", subrayó.



"Alega la autoridad que son recursos federales que no llegan a tiempo, pues cada año es lo mismo, si ya sabemos que no van a llegar a tiempo y que se van a retrasar, por qué no lo programamos", enfatizó Escobedo Carignan.



A pesar de dicha problemática, apuntó que los comerciantes cerrarán el año con número positivos en ventas.