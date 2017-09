Denuncia lesiones tras choque

MEXICALI, Baja California(GH)

Con golpes en piernas, brazos, pecho, hombros, espalda y rostro, Nicole Luján Ramírez dió su versión por un Facebook Live.



Narró con lágrimas que el domingo poco después de las 3:00 horas al salir de trabajar de un bar, iba en su carro cuando una Ford Explorer se estampó por la parte trasera.



Al bajar para revisar el golpe, el otro conductor intenta darse a la fuga, por lo cual Nicole se cuelga de la parte trasera del carro para que se detuviera.



Se aferró por casi 5 cuadras hasta que en una vuelta salió desprendida del automóvil.



Un motociclista la auxilió y la regresó al lugar del choque, donde esperó por 10 minutos a la policía.



“El policía solo me dijo que hice mal, que me pudo haber ido peor y no me ayudó en nada”, comentó en sollozos vía transmisión.



Con el número de placas, agregó que acudió el domingo a presentar una denuncia formal por las lesiones y choque a su carro.



“Sí fue una tontería haberme colgado del carro, fui una tonta pero ahora no se cómo voy a trabajar para poder pagar la luz, se que el hubiera no existe y lo que te tiene que pasar, te tiene que pasar”, enunció la chica transgénero.