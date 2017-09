Celebran la independencia de México

MEXICALI, Baja California(GH)

Enmarcado por una serie de interrupciones por parte de quienes manifestaban inconformidades al Gobierno estatal, se desarrolló el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del aniversario de la Independencia de México.Minutos después de las 8:00 horas, Adolfo Domínguez Martínez, comandante de la Segunda Región Militar dio autorización para el inicio del desfile.Desde el presidium, autoridades se dispusieron a apreciar el despliegue, al igual espectadores que se dieron cita en la calzada Independencia, justo frente a la Plaza de los Tres Poderes, para presenciar el acto.Algunos acompañando a familiares que desfilarían, otros porque, a su decir, viven cerca de la zona y les dio curiosidad, y unos más que reconocen el valor cívico de la conmemoración; todos con entusiasmo, permanecieron de pie durante su desarrollo.Cuando apenas empezaba el desfile, una decena de integrantes del movimiento Mexicali Resiste caminaron frente al Ejecutivo estatal y sus acompañantes para mostrar una lona con la imagen de Miguel Hidalgo y la leyenda ‘Muera el mal Gobierno’.A su paso, lanzaron consignas contra el Mandatario, mismas que no cesarían en los siguientes minutos.Momentos después, la Descubierta Motorizada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal inauguró el desfile programado, dando paso a estudiantes y dependencias.Alumnos de la Escuela Secundaria Federal no. 3 David Alfaro Siqueiros, Colegio Frontera, y los diferentes planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, y del Colegio de Bachilleres, dieron vida y color a la conmemoración.Entre un contingente y otro, era posible escuchar la rechifla y gritos por parte de los manifestantes, que por momentos atravesaban para expresarse frente al templete que ocupaban los funcionarios.Tres aviones de pruebas de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron el evento, mientras que en tierra se presentaban contingentes de la Policía Federal, Policía Estatal Preventiva, Seguridad Pública Municipal y Bomberos.Tras una hora exacta de marcha, el evento concluyó con el paso de encuartelados de la II Región Militar, quienes uniformados y con sus vehículos oficiales hicieron vistosa la parte final del desfileAl continuar con los even tos por el 207 Aniversario de la Independencia de México, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, acompañado del comandante de la II Región Militar, general Adolfo Domínguez Martínez, y el vicealmirante Cuerpo General D.E.M, Mario Maqueda Mendoza, encabezó el acto protocolario de honores a la Bandera, para después presenciar el desfle cívico militar.En el desfile se contó con la participación de contingentes integrados por diversas instituciones y escuelas, por aproximadamente 1 mil 757 elementos compuestos por las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad Federal, Estatal y Municipal; así como educativas y de asociaciones civiles; intervinieron siete bandas de Guerra; 20 binomios ecuestres; 79 vehículos militares y destacó la muestra de habilidades de la Fuerza Aérea Militar integrado por tres aeronaves.Desfilaron elementos de agrupamientos civiles, agentes de corporaciones policíacas y elementos de agrupaciones de rescate.Como parte del informe rendido se incluye la participación de contingentes educativos integrados por quince instituciones públicas y privadas de nivel Secundaria y educación media superior, como Cecyte, Cobach, Colegio Frontera y David Alfaro Siqueiros, para dar un total de 1 mil 616 alumnos, así como tres agrupaciones deportivas.En el evento estuvieron presentes además, el presidente de la 22 Legislatura del Congreso de Baja California, diputado Benjamín Gómez Macías; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado Jorge Armando Vázquez; el presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez y el secretario general del Gobierno, Francisco Rueda Gómez.Asimismo, la procuradora general de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva; el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya; el comisario de la Policía Federal en el Estado, Juan Carlos Morán Quintero, entre otros.