Es intolerancia la de Mexicali Resiste: Vega de Lamadrid

MEXICALI, Baja California(GH)

Los hechos de confrontación y violencia dados en el Poder Legislativo, por parte del grupo manifestante Mexicali Resiste, son re?ejo de intolerancia e intereses políticos, consideró Francisco Vega de Lamadrid.



A cuatro días de la irrupción del grupo que provocó un zafarrancho, golpes y daños al edificio del Congreso del Estado, el Gobernador habló del tema.



“El grupo Mexicali Resiste, que cada vez lo vemos más chiquito, es intolerante. Vemos que se oponen, pero no proponen; es claro que se trata de un grupo político que trae una ruta”, declaró.



En referencia a la decisión del presidente de los diputados, Benjamín Gómez, de no emprender acción legal contra quienes resulten responsables por la rotura de cristales, el titular del ejecutivo manifestó descontento.



“Respetamos la libertad de expresión, pero la violencia no se respeta. Yo no apruebo la violencia ni que se dañen activos que son del pueblo, pero alguna razón tendrá que haber; la decisión la tomó el Congreso”, opinó.



El Ejecutivo estatal expresó que se trata de un grupo ‘negado’, pues aunque ha habido acercamientos, diálogos y búsqueda de acuerdos, éstos no han podido lograrse.



“Sobre todo cuando no se propone, nada más se niegan a todo”, señaló. Pese a esto, mientras sea en el marco de la paz, las protestas y manifestaciones serán respetadas y seguirán teniendo espacios, aseguró Vega de Lamadrid.