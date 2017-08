Asfixian cadenas a papelerías locales

(GH)

Las ofertas en artículos de regreso a clases que grandes cadenas de supermercados ofrecen al consumidor, afectan a los pequeños comercios locales, que no tienen la capacidad de abaratar sus precios.



“Ese es el sentir de algunos proveedores, que hay productos que los tienen muy abajo en las cadenas, con precios que ellos no pueden dar, no pueden competir”, comentó Rosa Isela Dávalos Méndez, subdelegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Esto se debe a la liberación de mercado contemplada en la plataforma económica 2013-2018, que funciona con base en la oferta y demanda.



Aunque suena complicado, tanto pequeños comerciantes como compradores pueden impulsar el crecimiento de sus negocios y apoyar la economía local.



“Como comercio local debes de tener fortalezas y el consumidor debe de ir contigo por precio, calidad y servicio.



“Tienes tres ejes para poder jalar al consumidor, uno es con calidad, tener un buen servicio, y buen trato y la gente va a preferir ir contigo”, ejemplificó.



“Gana más quien le ponga más cerebro, más cosas, visión. Además hay productos que sí se pueden bajar de precio, y del volumen está la ganancia”, sugirió la funcionaria.



Recomendaciones



En este regreso a clases, además de hacer la mayor parte de las compras posibles en papelerías y comercios de la localidad, es importante enlistar los materiales que los niños necesitarán, y verificar que no se tengan en casa.



Reutilizando y aprovechando mejor las cosas, el impacto económico será menor en los hogares.



“No hay que comprar por comprar, primero tenemos que ver qué tenemos en casa, si hay cuadernos, si hay lápices, si hay colores, borradores, sacapuntas, si tenemos juego de geometría, ver qué necesitan los niños, qué no van a necesitar”.



¡Tómalo en cuenta!



-Elabora un plan financiero anual y considera el gasto por concepto de regreso a clases, para que cuando llegue el tiempo no te veas en aprietos.

-Ahorra una suma mensual para este concepto considerando el monto y el tiempo que tienes para juntar dicha cantidad.

-Revisa los útiles escolares del ciclo escolar pasado y reutiliza los que están en buen estado.

-Toma en cuenta que los artículos escolares con imágenes alusivas a los personajes de moda, por lo regular, suelen ser de precio más alto.

-Lleva tu lista de útiles y sólo adquiere lo necesario para que no te salgas de presupuesto y desajustes tus finanzas.

-Antes de comprar, revisa que los artículos que estás eligiendo estén completos y en buen estado.

-Conserva el ticket de compra. Lo vas a necesitar en caso de hacer alguna reclamación, cambio o devolución.

-Evita comprar en el mercado informal. Considera que existen productos fabricados sin ninguna norma de calidad y pueden resultar dañinos para la salud de tus hijos (as).

-Compara precios en diferentes establecimientos.

-Enseña a tus hij@s a cuidar sus útiles y has conciencia en ell@s de la cantidad de dinero que se pueden ahorrar si les dan el uso y cuidado adecuado.



DIFUNDE SEP LISTAS OFICIALES DE ÚTILES



Previo al arranque del ciclo escolar 2017-2018 en educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) difunde las listas oficiales de útiles escolares. Esta es la de primaria.



Primaria



Primer grado



-Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido

-Un cuaderno de raya de 100 hojas, lomo cosido

-Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar

-Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma

-Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera

-Un lápiz adhesivo

-Un paquete de 100 hojas blancas



Segundo grado



-Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido

-Un cuaderno de raya de 100 hojas, lomo cosido

-Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar

-Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma

-Caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera

-Un lápiz adhesivo

-Un paquete de 100 hojas blancas



Tercer grado



-Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido

-Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido

-Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo

-Una regla de plástico

-Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

-Una caja de lápices de colores de madera

-Un lápiz adhesivo

-Un paquete de 100 hojas blancas



Cuarto grado



-Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

-Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional

-Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

-Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

-Una caja de lápices de colores de madera

-Un lápiz adhesivo

-Un juego de geometría

-Un paquete de 100 hojas blancas



Quinto grado



-Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

-Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional

-Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

-Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma.

- Una caja de lápices de colores de madera

- Un lápiz adhesivo

- Un juego de geometría

-Un paquete de 100 hojas blancas



Sexto grado



-Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

-Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional

-Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

-Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

-Una caja de lápices de colores de madera

-Un lápiz adhesivo

-Un juego de geometría

-Un paquete de 100 hojas blancas