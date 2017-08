Rechazan plebiscito a transporte

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras dos días de análisis, el cual fue ordenado por un Juez Federal, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana declaró que no se satisfacían los requisitos para realizar un plebiscito contra las tarifas del transporte público.



Desde el martes al mediodía, el Consejo llamó a sesión extraordinaria debido a un resolutivo dictado el 3 de marzo del 2017, donde el Juez Tercero de Distrito le ordenaba que sesionara de manera extraordinaria.



Esta orden se daba después de un amparo interpuesto por los jóvenes del Frente Estudiantil Mexicalense (FEM) tras la negativa del 21 Ayuntamiento a realizar el plebiscito.



En la sesión, se debía dejar insubsistente un acuerdo tomado por el Consejo en noviembre pasado, donde se declaraba improcedente realizar un plebiscito contra el incremento en la tarifa del transporte público aprobado en diciembre del 2014.



Posteriormente, se debía resolver si se satisfacían los requisitos de presentación de la solicitud de plebiscito presentada el 26 de febrero de 2015 sobre el aumento a la tarifa del transporte público.



En el análisis, se dio a conocer que los jóvenes presentaron 4 mil 130 firmas al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral para su validación.



De esa cantidad, se encontraron 30 registros repetidos. De las 4 mil 100 restantes, 884 no quedaron identificadas como claves de elector, además de que había 6 dadas de baja del padrón nominal.



De las 3 mil 210 restantes, 48 pertenecían a otros estados de la República. De las 3 mil 162 que eran del Estado, solamente 3 mil 96 estaban inscritas en el listado nominal.



Uno de los requisitos para llevar a cabo el plebiscito, era juntar el 0.5% de las firmas del listado nominal y el Ayuntamiento usó el que estaba vigente al 8 de mayo de 2013, que era de 3 mil 462 ciudadanos.



Al incumplir con el requisito primordial, se declaró que no se satisfacían los requisitos para presentar un plebiscito contra el incremento a las tarifas del transporte público.



SEÑALAMIENTOS SOBRE DERECHO A SUBSANAR OBSERVACIONES



En la sesión, el representante del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Rodrigo Martínez Sandoval, preguntó si se había dado tiempo a los jóvenes para subsanar las observaciones.



De haber sido así, esa especificación debió estar inscrita en los antecedentes del proyecto de resolución.



Además, cuestionó si se había dado vista a los promoventes de la información referente a las firmas cotejadas para que subsanaran los errores, esto con el fin de garantizar sus derechos.



Personal jurídico del Ayuntamiento indicó que no se les había informado porque el Reglamento no contemplaba este derecho hacia los promoventes.



El Reglamento solamente señalaba que debían cumplir con los requisitos, además de que esta situación no se mencionaba en la resolución del Juicio de Amparo.



Se indicó que se debía cumplir con el resolutivo del juez federal y sería él quien debía decidir si tenía que cumplirse con el requisito para la subsanación de errores en las firmas.



El presidente del Consejo, Ángel Norzagaray Norzagaray, leyó un escrito presentado por una de las solicitantes del plebiscito, Michel Sánchez Allende.



En el documento, se detallaba que apoyándose en la Constitución Federal y Local, solicitaban se les indicara cuáles eran las deficiencias de la solicitud.



Asimismo, y en caso de haberlas debidamente justificadas, se les concediera un plazo no menor de 60 días para subsanarlas.



En el seno del Consejo, se dijo que este documento debía someterse a consideración del Juez.



La síndico procuradora Blanca Villaseñor Pimienta comentó que debía revisarse si la solicitud de amparo había prescrito.



De no ser así, se tenía que dar entrada al documento y estudiar las implicaciones que tendría, así como la ubicación actual de la situación jurídica que se guardaba.