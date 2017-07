Esto es lo que debes saber para el proceso de inscripciones en UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Te damos a conocer algunos datos que debes saber del proceso de inscripción para la UABC:



La plataforma digital para imprimir los recibos de pago para los alumnos de nuevo ingresó estará de nuevo en función a partir de las 12 del medio día, ya que es un requisito indispensable para el proceso de inscripción.



El periodo de inscripciones por carrera inician el martes 18 de julio desde las 8:00 am en el teatro universitario, la fecha y hora se establece en la notificación de selección de cada aspirante.



Para aquellos aspirantes que no quedaron seleccionados en su carrera de elección, a partir del 26 y 27 de julio se darán a conocer las carreras de Segunda Opción con los espacios disponibles.



Cabe recordar que no están permitidas las permutas para cambio de periodo escolar y será la misma UABC quien notifique a los seleccionados en caso de disponibilidad de espacios.



La atención a alumnos de nuevo ingreso se está llevando a cabo en el departamento de Gestión Escolar y Servicios Estudiantiles en el edificio de Vicerrectoría en Bulevar Benito Juárez y en la coordinación general ubicada en Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N, Colonia Nueva.



Con Horario de Atención:

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 18:00