Temperatura no rebasará los 43 grados centígrados

MEXICALI, Baja California(GH)

Una formación de tormenta por la tarde del martes 18 de julio en Mexicali, fue pronosticada por los expertos de la meteorología, con una probabilidad del 40%, sin embargo la predicción podría cambiar.



Esta sería la tercera tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la capital de Baja California, durante el mes de julio, lo que ha traído días de intensa humedad en la región.



La temperatura máxima para la siguiente semana no rebasará los 43 grados Celcius, si bien este indicador no llega a los de la semana pasada, la humedad provocará una sensación térmica más intensa.



El SMN, precisó que habrá un índice de humedad del 40%, por lo que la ciudadanía que se encuentre vulnerable, tendrá que soportar los bochornos por el calor y la sudoración.



La llegada de un cielo parcialmente nublado, provocará que la temperatura mínima sea de 27 grados centígrados, desde el martes 18 de julio hasta el miércoles 19 julio, precisó la dependencia federal.



La radiación Ultra Violeta (UV), se mantienen una intensidad extrema, por lo que es importante la protección de la piel a través de bloqueadores solares físicos, como ropa ligera y de colores claros, sombreros y sombrillas, además de cremas protectoras.



Inició canícula



La canícula es el periodo de tiempo de mayor intensidad de calor durante el verano, según el SMN tiene 40 días aproximadamente, que comprenden del 14 de julio al 24 de agosto, también se le conoce como sequía intraestival o veranillo.



“Es un evento climático que consiste en una disminución de la cantidad de precipitación a la mitad de la temporada de lluvias, principalmente ocurre en los meses cálidos de julio y agosto”, informó la dependencia.



Aunque es un fenómeno que impacta en toda la nación, no es de gran notoriedad en la Península de Baja California, ya que las lluvias suelen ocurrir durante el invierno, explicó SMN.