Otorgan terrenos a Issstecali para pago de deuda

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado trianguló 1 mil 100 millones de pesos para el saneamiento del Issstecali, a través de cederle terrenos, explicó el director al justificar como se ejerció el recurso.



El director de Issstecali, Javier Meza López, explicó que en su momento se hicieron algunas triangulaciones para que se pagara lo que debían del Indivi y las Comisiones del Agua a la dependencia.



Dijo que tenía que ser muy claro, pues cuando les dieron el dinero, este no venía etiquetado para el pago de pensiones y jubilaciones, sino para el saneamiento de Issstecali.



“No se pudo hacer a través del pago de deuda pública, sino como una inversión, aunque lo que se busca es encontrar la manera de salir adelante en el tema de pensiones y jubilaciones del magisterio”, comentó.



Alrededor de los 1mil 100 millones ingresaron al Issstecali mediante los terrenos, para el saneamiento del algunas paraestatales y alcanzó para algunas jubilaciones, detalló Meza.



Agregó que el endeudamiento que concentra el estado con el Issstecali, no es sólo por las aportaciones de los municipios, ya que el tema de pensiones y jubilaciones de Issstecali es un tema que no pueden sacar adelante por si solos.



Finalmente el funcionario estatal, aseveró que el Gobierno del Estado tiene que estar subsidiando una parte de los montos para sus ex trabajadores.