Legítima defensa es un derecho: Abogado

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante una sensación de vulnerabilidad por los hechos delictivos que acontecen en el estado de Baja California, existe un derecho de los ciudadanos, que da luz verde a defenderse, aunque conlleve privar de la vida a un delincuente.



El abogado penalista Herman López Frank, señaló que la legítima defensa es un derecho de los mexicanos, debido a que la policía no puede cuidar a cada uno, pero hay que saber como efectuarla.



El artículo 23 del Código Penal para Baja California, establece las causas de exclusión del delito, esto significa que hay ocasiones en que una conducta que aparentemente es o puede ser delictiva, deja de serlo, por existir un excluyente de responsabilidad.



En el caso de la legitima defensa, es considerada una causa de exclusión del delito, es decir, si alguien priva de la vida o lesiona a una persona, con motivo de defenderse de manera legítima, no es una conducta delictiva.



Todo ciudadano en el estado y la nación, tiene derecho a defenderse a si mismo y a terceras personas, por ejemplo un padre de familia tiene el derecho y la obligación de defender a sus hijos ante un peligro inminente, comunicó Herman.



La legítima defensa no es más que repeler una agresión, real e inminente, que ponga en riesgo la integridad física o la de seres allegados, incluso las de un tercero, ya sean vienes físicos o personales.



La defensa debe ser de manera proporcional al peligro que se está corriendo, declaró que si una persona ingresa a un domicilio ajeno, está poniendo en riesgo a la persona y sus bienes, por lo que aplica efectuar la legitima defensa.



Eso es suficiente para actuar contra él, comunicó, el agraviado no tiene que esperar a que la persona lo ataque, ya que al entrar a propiedad ajena, el propietario tiene derecho a atacarlo.



Agregó que ni siquiera es necesario que el delincuente esté adentro de la propiedad, simplemente que alguien ajeno o conocido, pretenda entrar de manera violenta, con el ánimo de causar daño, es suficiente para el uso de la legítima defensa.



En complemento, se establece como un derecho humano, poseer armas en el domicilio, en el artículo diez de la constitución, para la legítima defensa, estas armas no deben ser del ejército, sino de las permitidas por la Ley federal de armas de fuego y explosivos.



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), vende armas a los ciudadanos para su protección, la tienda está en la Ciudad de México, con el fin de que se cumpla este derecho.



Informó que si una persona se defiende con una pistola que no está registrada, no significa un problema, ya que ese delito se subsumiría al de privación de la vida, excluyendo el delito por la legítima defensa.



“Necesitamos más cultura de la legitima defensa, en Alaska, todos los ciudadanos portan armas, la única obligación que tienen es que cuando son detenidos por un policía, deben manifestarles que traen un arma”, contextualizó.



“En nuestra comunidad nos hemos dado cuenta que la policía no es suficiente para cubrir el grado de delincuencia que hay, a los ciudadanos lo que más nos daña es que se metan a nuestro domicilio, que nos roben nuestro patrimonio, por eso es un momento idóneo para que se difunda la cultura de la legitima defensa”, externó.



Dijo que se debe de capacitar a los ciudadanos para que conozcan a fondo su derecho humano de poseer armas, aunque conlleva una responsabilidad.



“Acaban de robar una agencia del Ministerio Público (MP) en Tijuana, se llevaron 15 computadoras, aun no detienen a nadie, entonces si se meten a tu domicilio, que posibilidad hay de que resuelvan el caso”, aseveró.



La casa es sagrada, donde la Ley provee del derecho de privar de la vida y lesionar a quien atenta contra la integridad física propia y la de los seres queridos, insistió.



DEFENSA EN PROPORCIÓN



La controversia se desata cuando la ley marca que la defensa debe ser en proporción a la agresión, por lo que jueces han descalificado la letalidad de la defensa del agraviado, sentenciando a los ofendidos por homicidio calificado.



“Hay un error, la ley habla de una proporcionalidad, si una persona ingresa a un domicilio, y trae un cuchillo, es suficiente para que el dueño le de un balazo, no le va a decir, ‘déjame guardar mi pistola y voy a buscar un cuchillo para estar en igualdad’”, aseveró.



Lo calificó como ilógico, señalando que es un criterio mal entendido sobretodo entre gente que no conoce el derecho, sin embargo, esos comentarios los ha escuchado de los mismos policías municipales.



“Lo que se pretende es que el delincuente no ocasione un daño, muy distinto a un a ver quien gana, como si fuera un duelo, al estilo de viejo oeste”, explicó el abogado penalista.



Comentó que la persona que ejerce la legitima defensa no debe ser provocador, no deben de haber actos previos de agresión y debe de haber circunstancias de proporcionalidad y racionalidad en la defensa.



“Así como estamos, cualquier juez que se atreviera a no dar uso a este derecho, estaría fuera de un contexto real, ya que la ciudadanía debe defenderse de las agresiones externas”, comentó.