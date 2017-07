Inician a laborar 90% de estudiantes en informalidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El 90% de los estudiantes del estado inició a laborar en un empleo que no le brindó las prestaciones marcadas por la ley, lo cual suele darse por los pocos espacios en las empresas, que no sean aptos para jóvenes aun en la escuela.



El director del Instituto de la Juventud (Injuve), Manuel García Fonseca, señaló que estudiantes han llegado a la oficina con el fin de denunciar algún tipo de inconformidad con estas empresas.



“La estadística indica que el 90% de los jóvenes, su primer empleo es informal, ya que por ser menores de edad es lo que lograron obtener”, comentó el funcionario del estado.



Insistió en que han llegado casos al Instituto de la Juventud en los que preguntan sobre temas laborales, quienes son canalizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



El Instituto trabaja en sensibilizar a las empresas, ya que muchas de ellas no contemplan el perfil de los trabajadores, ya sea hombre, mujer, joven o adulto mayor, los tratan como una plaza laboral, aseveró.



“Es complicado decirles quiero que abras plazas para jóvenes a las empresas, ellos nos contestan que así es complicado, entonces buscamos sensibilizarlos en ese sentido”, explicó el titular del nosocomio.



Comunicó que tratan de fomentar el empleo de medio tiempo para estudiantes, con el fin de que no descuiden sus estudios y pueden tener un ingreso que les permita cierta estabilidad financiera.



Gran parte de los espacios abiertos para jóvenes se abren en vacaciones para que el joven se anime a trabajar y algunas veces se quedan más tiempo del que contempla el verano.



AUMENTAN PERMISOS DE TRABAJO EN VACACIONES



Durante el receso vacacional de verano los adolescentes buscan emplearse, por lo que los permisos laborales se incrementan hasta el 100%.



Así lo precisó la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS), Juana Laura Pérez Floriano, quien indicó que a todos los jóvenes les gusta trabajar en vacaciones.



Cabe destacar que en Baja California el trabajo permitido es aquel donde el joven tiene más de 15 años y debe solicitar un permiso ante la STPS para poder laborar en cualquier empresa.



En lo que va del año la Secretaría del Trabajo en Baja California ha emitido más de 296 permisos a jóvenes de 15 a 17 años de edad.



Para la solicitar el permiso de trabajo, los menores deben presentar una constancia de estudios, el permiso de los padres y una carta de la empresa que los contratará, donde informa que el trabajo que realizará no pone en peligro su integridad física.



Toda vez que el principal requisito es que los menores no abandonen sus estudios, puesto que si un trabajo se lo impide éste se convierte en un trabajo no permitido.



Según estadísticas de la STPS, 7 de cada 100 jóvenes del rango de edad de 15 a 17 años estaban fuera del Sistema Educativo Estatal (SEE) por cuestiones laborales.



Siendo el 14% que no estaba estudiando por motivos de trabajo, así indicó la titular de la dependencia estatal, a través de un estudio realizado por el Inegi sobre la ocupación laboral.



“La reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de menores, condicionó que el menor acreditara estar estudiando la educación media superior, exhortando a los jóvenes a no abandonar los estudios”.