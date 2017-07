149 escuelas requieren de reposición de A/C

MEXICALI, Baja California(GH)

Ya sea por robo, vandalismo o mal funcionamiento 149 escuelas requieren de reposición de aparatos de aire acondicionado, tan sólo en Mexicali.



En esas 149 escuelas se requieren 360 aparatos de refrigeración, los cuales serán repuestos hasta el regreso a clases.



El Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado (SEBS), Miguel Ángel Mendoza González, refirió que esperan poder iniciar el próximo ciclo escolar sin contratiempos en este tema.



Cabe recordar que desde el mes pasado la dirección de Normatividad e Inversión del Sistema Educativo Estatal (SEE), había obtenido un aumento en el presupuesto para la adquisición de nuevos aparatos.



Recurso que asciende a los 10.4 millones de pesos, los cuales serían utilizados para la adquisición de más de 300 nuevos aparatos.



Sin embargo, la compra de los mismos requería iniciar un proceso de licitación, el cual se llevaría a cabo en el proceso de receso escolar.



Por lo tanto, los 149 planteles educativos culminaron el ciclo escolar sin la reposición de los aparatos.



“Esto que nos falta aires acondicionados, que nos los roben… eso hace que sea insuficiente el proceso administrativo para poder cubrir toda la parte de las escuelas”.



“Yo espero que no les dé por tomar escuelas y que sean conscientes de que lo vamos a cubrir a la mayor brevedad posible”, declaró el titular de la dependencia.



Lo anterior, refiriéndose a las acciones que toman las sociedades de padres de familia al tomar las instalaciones en los planteles al no contar con el sistema de refrigeración adecuado para atender a los alumnos.



Se estima que sea en el mes de agosto cuando inicien los operativos de revisión e instalación de los nuevos equipos.