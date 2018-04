Se movilizan alumnos de la Facultad de Derecho para exigir seguridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Levantan firmas para dirigir oficio a la DSPM y Alcalde, solicitan refuerzos en vigilancia y seguridad alrededor del campus 'No queremos que una de nuestras compañeras sea la siguiente desaparecida o asesinada' señalan ante ola de asaltos y acosos callejeros alrededor del campus central de la UABC



Preocupados por los frecuentes asaltos, acosos y robos alrededor del campus central de la UABC, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho encabezan una movilización para solicitar al municipio mayor seguridad.



Acoso en contra de las alumnas, robo de baterías y partes de vehículos y asalto a transeúntes son las principales problemáticas que padecen junto con los alumnos de Ingeniería y Arquitectura, facultades con las que comparten instalaciones.



Desde que el año inició, los jóvenes documentan una estadística de hasta cuatro incidentes de estos tipos a la semana, de acuerdo con testimonios que comparten sus compañeros afectados.



El peligro se agudiza en el turno vespertino, señaló Rocío Cázarez, pues al agotarse la luz natural, es peligroso transitar por las calles aledañas en las que personas ajenas a la universidad dicen improperios, corretean y llegan a robar, mayormente a las estudiantes.



Con la instalación de cámaras de videovigilancia y la llegada de una nueva empresa de seguridad privada, la casa de estudios ha puesto de su parte para proteger al alumnado, sin embargo dijo, esto no es suficiente.



De acuerdo con lo expresado por los estudiantes, el robo de baterías de vehículo es el delito más frecuente.



Sin embargo, “Lo material es lo de menos. Lo que nos preocupa es el peligro que corren las mujeres, vemos lo grave que se está poniendo el panorama en Mexicali, y no queremos que una de nuestras compañeras sea la siguiente desaparecida o asesinada”, comentó el joven Andrés Sánchez.



Por ello, este martes empezaron a recabar firmas para respaldar un oficio dirigido al alcalde Gustavo Sánchez y al Director de Seguridad Pública Alonso Méndez, en el que exponen la situación y piden reforzar las medidas de seguridad.



En el documento que planean enviar a las autoridades municipales, los alumnos piden evaluar las circunstancias de la zona, y protección para desarrollar sus actividades.



“Cuando hay un incidente, los estudiantes de derecho ponemos nuestra denuncia, ponemos el ejemplo, ahí ha quedado asentado que suceden mucho estos problemas. Lo que pedimos lo hacemos primeramente como ciudadanos, porque antes que ser estudiantes eso somos”.



Durante esta semana, recabarán firmas de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Su meta es reunir el mayor respaldo posible para el envío del oficio, por lo que estudiantes de todas las facultades del campus están invitados a firmar.



“Lo que les pedimos es que tomen en consideración nuestra solicitud. Lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente, y lo que queremos dejar de estar tan expuestos, evitar que se sigan repitiendo casos trágicos porque este es un problema grave”, indicaron Iris Buenrostro, Samantha Quintero, Francisco Villa y Sergio Garza.