Se manifiestan trabajadores del sector Salud por falta de pago

MEXICALI, Baja California(GH)

Son alrededor de 21 trabajadores del programa “Prospera” y otros 5 con contratos federales, a quienes les adeudan un total de siete quincenas de 2018.



Con cartulinas pegadas a las puertas de la Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali, los trabajadores afectados señalaron que a pesar de que ya se llevaron a cabo algunas reuniones con autoridades, todavía no se les ha definido un día para realizar el pago adeudado.



Beatriz Zepeda, una de las trabajadoras afectadas, confirmó que al momento de aceptar el trabajo se les informó que no se les iba a pagar de forma inmediata, sin embargo, en esta ocasión se excedieron en el tiempo de pago, lo cual ha comenzado a afectar su rendimiento.



“Trabajamos con la gente de alrededor más lejos con las caravanas, y que no nos paguen es injusto” aseveró.



Por el momento los trabajadores confirmaron que se mantendrán “de brazos caídos” hasta que la Jurisdicción cubra el adeudo, que este próximo viernes 20 de abril sumaría ya ocho quincenas.



“Estamos decididos a lo que es mantenernos en brazos caídos y reanudar nuestras actividades normales el día que ya nos depositen, no estamos negados a trabajar pero siempre y cuando nos den lo que nos corresponde” indicó Zepeda.



PAGO SALDRÍA ESTA SEMANA



Por su parte la titular de la dependencia de Salud, Yoloxóchitl Gómez Martínez, aseguró que ayer mismo se confirmó desde las oficinas centrales de la Secretaría de Salud que el pago pendiente se realizará entre el miércoles y jueves de esta semana.



La doctora señaló que el retraso de los pagos se debió a que el recurso correspondiente no había llegado al estado, algo que también ha sucedido en otros estados del país.



“Se retrasó un poquito más de lo que de costumbre, ellos conocen que habitualmente se retrasa su pago” comentó “están más inquietos porque ellos programaron gastos y compromisos a como se venía haciendo”



De acuerdo a la funcionaria, ayer mismo se habría realizado el traspaso del recurso a la cuenta de la Jurisdicción, lo que permitiría a los trabajadores del programa Prospera cobrar su salario como normalmente.



En el caso de los cinco trabajadores por contrato federal, Gómez Martínez admitió que desconoce si se realizará su pago, dado que para ellos el trámite es diferente y depende de la federación.