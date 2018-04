Solicita Alcalde realicen proyecto original de garita

MEXICALI, Baja California(GH)

Se acordó iniciar una mesa de diálogo con la Federación, buscar que de nueva cuenta se vuelva al proyecto original de la garita en Mexicali, en la que descartaron varias obras por un recorte presupuestal de 280 millones de pesos.



Esto fue informado por el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, tras solicitarle una entrevista telefónica, durante la Reunión Binacional de Alcaldes Fronterizos de México y Estados Unidos, en la que pidió a las autoridades federales se reintegre el proyecto original de la Garita en la zona Centro.



La petición de Gustavo Sánchez Vázquez se enfocó en que continúen con el proyecto contemplando dos obras que habían descartado ante la falta de recurso, siendo un paso a desnivel y un puente que llegaría al Centro Histórico de la ciudad.



“Puse en la mesa nuestra preocupación y desacuerdo, fui claro y contundente en voz de los mexicalenses, los comerciantes, empresarios, el clúster médico y que se suma al reclamo el Gobierno del Estado”, aseveró.



La exposición dio luz verde a realizar mesas de diálogo sobre el cruce fronterizo, adelantó que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) en colaboración con el Ayuntamiento, realizaron estudios de costo beneficio para solicitar la ampliación de recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Recordó que el año pasado estuvo en Washington en el mismo evento, con alcaldes fronterizos de ambos países, analizando temas que les son comunes como el medio ambiente, la seguridad, la economía, el TLC y los cruces fronterizos.



“Así como estuvimos en Washington hablando con representantes de Estados Unidos, el día de hoy tocó en México, entre los temas que vamos a tocar es el cruce fronterizo”, declaró Sánchez.



Funcionarios del SAT y la SCT, hicieron la exposición de los avances de las construcciones de las garitas, el Alcalde tuvo una intervención para expresar la preocupación por los cambios que se hicieron al proyecto original de Mexicali.



Son dos cambios que se solicitaron se reintegren al proyecto original, el primero es un puente que cruza de Calexico a Mexicali en la zona Río Nuevo, que estaba previsto, llevaría a la zona histórica de Mexicali por el bulevar López Mateos.



“Debemos de cuidar esa parte primero porque es la parte histórica de Mexicali, es una par- te comercial y hemos venido desarrollando por muchos años un clúster médico en la Madero y Reforma”, detalló el Alcalde. Al eliminar el puente obliga a dar una vuelta mucho más larga para regresar de la zona Río al Centro Histórico.



El segundo cambio es que se reintegre un puente a paso desnivel en la calle Colón a la altura de la pagoda, para que la línea de carros pase por debajo de la línea ferroviaria, sino tendría que ser por encima de los rieles siendo totalmente impráctico.



MESA TÉCNICA



Las autoridades ofrecieron instalar la siguiente semana una mesa técnica para analizar las circunstancias. A partir de dicho encuentro se conocerá finalmente la respuesta de la autoridad. La obra será realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que no hay alguna concesión o constructora de por medio, esto podría facilitar inscribir los puentes al proyecto con la ampliación que dieran al presupuesto, comentó.



“Hemos trabajado en los proyectos técnicos de ambos puentes, se está terminando un estudio de costo beneficio, para proceder a registrarlo ante Hacienda”, detalló Sánchez. La fecha de arranque de la garita no se verá modificada, obedeciendo al acuerdo binacional suscrito, informó que en el transcurso del año 2018 la obra se verá culminada.



“Evidentemente habrá una repercusión económica, no tengo estimado el monto, pero el flujo vehicular para reintegrarse a Estados Unidos tendrá un impacto negativo que debemos evitar a toda costa”, advirtió.



200 MDP Se recortaron del presupuesto federal 2 son los cambios que hicieron al proyecto que afectan la zona del centro histórico.