Exige CCSP a jueces explicación sobre niño amputado

MEXICALI, Baja California(GH)

Por determinar que el agresor del niño Marco Antonio Barajas Payán quedara libre mientras se lleva a cabo su proceso penal, el Poder Judicial debe una explicación a la sociedad mexicalense, consideró Alejandro Váz- quez, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali (CCSP).



El menor de 11 años fue embestido por Francisco Ramírez Cázarez, quien conducía un vehículo a exceso de velocidad al ser perseguido por agentes de la Policía Municipal, quienes minutos antes lo sorprendieron tratando de robar una camioneta.



Producto de los hechos ocurridos en el fraccionamiento El Cóndor, Marco Antonio sufrió fracturas en el 70 por ciento de su cuerpo, y la amputación de su pierna derecha. El juez Luciano Angulo Espinoza determinó vincular a proceso a Ramírez Cázarez, arrestado e imputado luego de tres meses de mantenerse prófugo, por el cargo de lesiones con agravante de pérdida de extremidad.



Decidió además que el hombre podía llevar el proceso penal en libertad, para que pudiera resarcir los daños al afectado y a sus familiares. Se trata de un claro ejemplo del fenómeno de la ‘puerta giratoria’ que representa el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), además de que no hay manera de reparar el daño, opinó el presidente del CCSP, cuando el menor perdió una parte de su cuerpo.



Señaló además que en las leyes se establece que cuando el imputado representa un peligro para la sociedad, por contar con antecedentes delictivos o la magnitud del ilícito, debe dictarse prisión preventiva.



“Esta persona tiene varios delitos, el mismo atropellamiento ocurrió mientras huía por ser sorprendido en un robo, es una persona con incidencias. ¿Por qué dejarlo en libertad?”.



Dijo que es necesario pedirles cuentas a los jueces del NSJP, para que expliquen el criterio implementado al tomar la decisión. “Que nos expliquen los motivos, estamos con esa duda.



Las corporaciones también se quedan con ese trago amargo. La Policía dice ‘trabajé, hice el procedimiento’ pero al llegar con ellos suce- den estas cosas, y los ciudadanos culpan a los agentes”.



Enfatizó en que, en casos que comprometen la integridad de las personas, es necesaria una mayor sensibilidad y criterio por parte de los jueces, que mantienen en la sociedad la percepción de que al detener a delincuentes, pasan por la puerta giratoria que los conduce nuevamente a la libertad.



“Ya no puede el Poder Judicial dudar de la inteligencia del ciudadano, tenemos 7 años en Mexicali con el NSJP. Con palitos y bolitas de ser necesario, ocupamos que nos expliquen qué está pasando”, finalizó.



BUSCA PGJE INTERPONER RECURSO



Tras la determinación de que Francisco Cázares Ramírez imputado por delito de lesiones con agravante de pérdida de extremidad, pueda llevar su juicio en libertad, la PGJE busca llevar un recurso que la ley contempla.



Esto debido a la situación de Marco Antonio Barajas Payán, de 11 años, quien fue arrollado por un vehículo en fuga manejado por el hoy imputado, cuando cruzaba una calle en colonia El Cóndor.



Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali de la PGJE refirió que esto es debido a lo lamentable de la situación por la pérdida de extremidad, además de que existe un dolo eventual.



“Él previó el daño que pudo haber causado y no lo evitó, más allá de una culpa es un dolo eventual, entonces el Minis- terio Publico analiza si pone un recurso de ley en este caso”, detalló.