CFE mantiene cobro de luz en Lomas del Rubí

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque perdieron sus hogares en los derrumbes de Lomas del Rubí, las familias deben pagar por los servicios que no utilizan, como la luz, de acuerdo a los recibos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les envió y que van desde los 80 hasta los 420 pesos.



“Esto ya es cinismo, perdí todo y tengo que pagar por algo que no tengo”, expresó Rafaela González Cisneros, una de las afectadas, quien actualmente vive en la calle o en pequeños cuartos junto con otros damnificados.



Los recibos están facturados del 30 de enero de 2018 al 2 de abril de 2018, los cuales indican que ayer tuvieron que ser pagados.



“Me da coraje, porque no es posible que no se pongan en nuestro lugar, que respeten el dolor de haber perdido todo. Qué me quieren cobrar si no tengo nada”, declaró González Cisneros, de 60 años.



Su casa fue una de las 180 que se colapsaron por los deslizamientos de tierra que iniciaron hace tres meses, y la afectada, al igual que sus vecinas, vive al día, pues el apoyo de los 15 mil pesos que las autoridades del 22 Ayuntamiento de Tijuana les dieron ya se terminó.



“Ese dinero se fue en comprar la comida para mi esposo y para mí y en cada ida por lo menos son 600 pesos lo que tenemos que gastar, porque eso vale la canasta básica. Pero mi casa de pura construcción vale más de un millón 700 mil pesos más el terreno”, calculó Rafaela.



Por ello, rechazó la reubicación que las autoridades le ofrecen y exigió a Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, y a Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alcalde de Tijuana, que vuelvan a presentarse en Lomas del Rubí y solucionen la problemática, la cual ya empieza a afectarle en su salud sicológica.



Asimismo, Rafaela González Cisneros que ni ella ni sus vecinas permitirán el acceso a los candidatos políticos hasta asegurarse que no jugarán con ellos con la intención de sumar votos.



El fallo

El próximo viernes 20 de abril estará listo el dictamen sobre el hundimiento que ocurrió en febrero en la colonia Lomas de Rubí, donde cientos de familia se quedaron sin hogar.



El regidor de la Comisión Especial Edilicia, Luis Pérez Saucedo, señaló que la fecha antes señalada fue expuesta por el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Lomelín Clapera, ante los vecinos afectados del lugar.



“Estaría ya dispuesto a entregarles el dictamen donde se esclarecerían los detalles técnicos que se tienen que ver, esa es la fecha que tenemos ahorita”, declaró.



Con anterioridad se han comentado otras fechas, indicó, las cuales se han ido postergando, pero ha sido una exigencia que le han hecho al Secretario.



Por lo que esperan que se cumpla con la entrega para que los vecinos puedan actuar contra quien resulte responsable.



Adelantó que en su momento podrán estar emitiendo una declaratoria de zona no habitable o decir si pueden regresar, sin embargo, esto lo ve como una remota opción, de acuerdo con el estudio.