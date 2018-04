Proyecto de Constellation Brands sólo tiene firme la primera etapa

MEXICALI, Baja California(GH)

“No tenemos nada firme para las siguientes etapas”, comentó el gerente de Constellation Brands sobre la instalación de las cuatro etapas del proyecto original de la planta cervecera en Mexicali.



Jorge Alberto Burgos Noris, explicó que primero instalarán la primera etapa para entrar en producción la planta con hasta 5 millones de hectolitros anuales. Una vez en operaciones y en base a la demanda del mercado, determinarán si hay inversión para el resto de las etapas.



“En firme está la construcción de la primera etapa con una inversión de mil 400 millones de dólares…La fábrica está contemplada para 4 etapas, pero el presupuesto permite habilitar para arrancar la primera etapa, para una segunda etapa no está el presupuesto en mano, no está disponible”, precisó.



Otra variable que determinará las subsecuentes inversiones de ampliación será el incremento en la capacidad productiva de la empresa en México. El gerente de Constellation Brands precisó que existe la planta en Mexicali, Ciudad Obregón y Navojoa, pero la capital de Baja California ofrece ventajas por la cercanía con el mercado Oeste de Estados Unidos.



“Lo importante es arrancar la primera etapa, empezar a producir, en base a los resultados obtenidos, volver a generar que volteen a vernos para siguientes inversiones de Constellation Brands para que sea en Mexicali”, declaró.



Cabe destacar que la planta en Mexicali tiene un terreno adquirido para la construcción de las cuatro etapas para producir hasta 20 millones de hectolitros anuales. La primera etapa per- mite genera hasta 5 millones de hectolitros anuales, con la segunda etapa concluida alcanza a producir hasta 10 millones de hectolitros por año.



Se estima que la planta en su primera etapa comience a operar en el 2019 con la generación de 750 empleos directos, entre operadores y mano de obra tecnificada como ingenieros, electrónicos, químicos, entre otros.



SOCIALMENTE RESPONSABLES



Constellation Brands ha invertido desde que comenzó su instalación, más de 4 millones de pesos en el impulso de la educación. Rehabilitando y adecuando una Secundaria y una Primaria aledañas a la zona de la planta.



El lunes se entregó en la Primaria Xicoténcatl, la rehabilitación de la cancha cívica con sombra laminada y aros de basquetbol, banquetas, se reparó un salón de clases. Se instalaron juegos infantiles, el sistema eléctrico se repuso y se reconstruyó una fosa local con una inversión de 2.6 millones de pesos.



Alfredo Postlethwaite Duhagón, presidente de Copase, destacó que Gobierno, sociedad y empresarios se deben de unir por mejorar el nivel de educación en el Estado.