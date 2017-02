Precio de combustible sin cambios en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

En Mexicali, el precio de los combustibles no sufrirá algún cambio a pesar de que a nivel nacional se señalaba una disminución mínima de 2 centavos, informó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de Coparmex Mexicali señaló que los aumentos no se están postergando o suspendiendo, simplemente son las condiciones económicas actuales las que señalan que no debe haber ajustes en los precios de los combustibles.



A pesar de que se informó que en el país los precios bajarían 2 centavos, dijo que en Mexicali no se ha recibido una notificación de cambio de precio máximo.



Manifestó que la acción de mantener los precios es motivada por la estabilidad en los precios del petróleo y de las gasolinas, así como una movilidad en la preciación del peso.



“Esto no quiere decir que sean incrementos, el ajuste es incremento o decremento, así como el sostenimiento, por ello el precio se sostiene al existir las condiciones económicas para ello”, expresó.