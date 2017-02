Sin incremento de deportaciones en BC: INM

MEXICALI, Baja California(GH)

, confirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración.Rodulfo Figueroa Pacheco detalló queEl año pasado se recibieron en promedio 240 migrantes extranjeros por día, actualmente la media es de 3 a 5 personas por día.Personal de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Baja California, informaron que a pesar de existir información preliminar de detenciones en Estados Unidos para deportar, el flujo no ha llegado a la frontera.El llamado fue a mantenerse atentos como secretaría en coordinación con los más de 50 consulados mexicanos en territorio Estadounidense.En tema de celulares, desde, pero hasta el momento nadie ha interpuesto una denuncia ante la Suprema Corte de Estados Unidos.Y al no existir queja legal, no se ha generado ninguna orden judicial que limite la acción.También se informó que ante cualquier detención en suelo norteamericano, lo primero es solicitar la presencia del consulado mexicano, no firmar ningún documento, guardar silencio y la calma.