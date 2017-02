Reciben alimentos casas hogar de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la finalidad de apoyar a las asociaciones que trabajan día con día arduamente por la niñez más necesitada en Mexicali, PERIÓDICO LA CRÓNICA hizo entrega de alimentos a dos casas hogar.



La primera en recibir el apoyo fue la Mefi-Boset Casa Hogar, la cual está destinada al cuidado de niños en situación de calle.



Atienden también a pequeños que provienen de ambientes familiares donde los padres son adictos a alguna sustancia ilícita.



Gloria Rodríguez, directora de la casa, explicó que el foco principal de atención es para niños de mamás trabajadoras que no cuentan con los recursos para enviar a sus hijos a guarderías.



Así como a pequeños de madres que recién salen de rehabilitación y no tienen un hogar dónde vivir mientras logran adaptarse a la sociedad.



Mefi-Boset atiende actualmente alrededor de 30 niños, desde los 2 años hasta los 16, quienes reciben su educación en la misma asociación.



En la casa hogar ‘Bajo sus Alas’ la causa es la misma, atender y recibir a esos niños y madres que se encuentran en vulnerabilidad.



Madres de escasos recursos que han vivido situaciones que las han llevado a padecer los estragos del abandono o el hambre, pero que deben velar por el bien de sus hijos.



La asociación les ofrece un lugar para dormir, las tres comidas del día y lo necesario para vivir de manera regular.



De igual manera permiten que familias de escasos recursos que viven en el fraccionamiento, acudan a desayunar y comer.



“Diariamente vienen casi 30 personas a desayunar o comer, son personas que no tienen qué comer y que se acercan”, explicó la directora del lugar, Angélica Viveros.



‘Bajo sus Alas’ en la actualidad tiene a dos madres de familia con sus respectivos hijos, quienes reciben todos los beneficios de la asociación.