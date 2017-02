Tenemos proyectos técnicos para parques de Infonavit: Alcalde

MEXICALI, Baja California(GH)

No se desaprovechará la donación de parques que realiza el Infonavit y por ello existen proyectos técnicos para la puesta en marcha de estos espacios públicos, indicó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El delegado del Infonavit en Baja California, Víctor Manuel Romero Palacios, señaló que el Ayuntamiento ha desaprovechado la donación de parques para el Municipio.



Para ello se requiere de una carta solicitud de parte del Ayuntamiento, la cual no se ha recibido, además de que el funcionario federal indicó que tampoco ha sido atendido por el Alcalde.



Sánchez Vásquez dijo que entregó por escrito una carta de intención donde se señalaba la necesidad de recibir recursos federales de parte del Infonavit cuando era Alcalde electo.



Agregó que se reunió personalmente con el director nacional de Proyectos de Parques de la dependencia federal, entregándole por escrito una solicitud, la cual está sellada de recibido.



“Por supuesto que nos interesan los parques”, expresó, “ya se reunió el personal técnico y tan nos reunimos que tenemos en nuestro poder la propuesta técnica de esos parques”.



Agregó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con el área de Recaudación de Rentas para revisar los saldos de la deuda existente del Infonavit con el Gobierno Municipal.



Manifestó sentirse extrañado por los comentarios del funcionario federal, puntualizando que en ningún momento se ha negado a reunirse con él desde que despacha en el Palacio Municipal.



Señala no hay conflicto de intereses



El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez negó que el director de Administración Urbana, Sergio Montes Montoya, caiga en conflicto de interés al no ser representante legal de la empresa cervecera Constellation Brands.



El miércoles se dio a conocer la queja en Sindicatura Municipal sobre un supuesto conflicto de intereses del funcionario municipal, quien acudió en nombre de la empresa a solicitar un permiso de obra al 21 Ayuntamiento.



Ante esto, el Presidente Municipal señaló que las afirmaciones eran imprecisas y erróneas, ya que Montes Montoya nunca ha fungido como representante de la empresa.



Indicó que le hizo el cuestionamiento de manera personal al funcionario, negando tal cargo.