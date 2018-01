Rechazan casi 50% de ciudadanos insaculados para funcionarios de casilla

MEXICALI, Baja California(GH)

Del 100% de ciudadanos sorteados mediante el proceso de insaculación para participar como funcionarios de casilla en los procesos electorales, entre el 40 y 50% responden negativamente a la invitación.



La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, María Luisa Flores Huerta, indicó que aunque cada proceso electoral tiene diferentes características y situaciones, alrededor de la mitad de los insaculados dicen no a participar en el proceso.



“Al menos el 50% nos dice no en una primera instancia, algunos nos dejan y dicen que van a aceptar esperando no salir en una segunda insaculación, ese es el segundo problema” aseguró.



Según señaló la funcionaria, del 50 o 60% de los que dicen si a esta primera etapa del proceso, otro porcentaje importante de ciudadanos se retracta durante una segunda etapa, en muchos casos argumentando un cambio de circunstancias que ya no permiten su participación.



Incluso, continuó Flores Huerta, se dan casos de personas que a pesar de haber recibido toda la capacitación necesaria y a pesar de haber aceptado la responsabilidad no se presentan el día de la jornada.



“Es muy incierto y circunstancial, cada proceso electoral nos podemos enfrentar a números diferentes, habrá quien nos diga que sí y no acuda el día de la jornada electoral a hacer su función” comentó la vocal.