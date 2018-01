Manifestantes señalan replantearán estrategia

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de enfrentamiento entre manifestantes y agentes policíacos que en cifras preliminares dejó un saldo de tres heridos de gravedad y cinco detenidos, los manifestantes han evaluado cambiar de estrategia para continuar la presión en contra de Constellation Brands.



El manifestante León Fierro dijo que analizarán las vías jurídicas a emprender en contra de los uniformados que los agredieron con piedras.



León Fierro calificó como violenta la intervención de los elementos policiacos, describiendo que atacaron a pedradas sin discriminar a mujeres, personas de la tercera edad o medios de comunicación.



“Cuando llegaron con la maquinaria comenzó la fricción entre manifestantes y policías”, mencionó. Describió que hay un grupo de personas que aparentemente son civiles, pero que en realidad son ministeriales, quienes comenzaron a arrojar rocas desde diferentes trincheras.



USO DEL CARRO



Aparentemente durante la confrontación Fierro se subió a un carro blanco, dando la impresión de que atropellaría a los agentes, León explicó que el incidente no fue con esa intención.



“Tuve oportunidad de arrollarlos completamente, pude lastimar a muchísimos policías pero esa no era la intención, lo que quería es que se replegaran”, insistió.



Se llevaron al menos cinco compañeros, las lesiones más fuertes fueron hacia José Fierro, Tania Gallaga y Carlos Bernal, además de otras personas que fueron golpeadas con pedradas en el cuerpo y no dejaron marcas.



León aseguró que quebraron los vidrios de su vehículo, posteriormente los manifestantes quebraron el parabrisas de un camión de la empresa Cadena.



Hasta el momento señalaron que seguirán en el plantón de la zona aledaña a Constellation Brands. León exigió que se les notifiquen las órdenes de restricción, ya que no les entregaron ningún documento.