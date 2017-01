Da reversa Gobernador de BC a Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid anunció en rueda de prensa que emitirá una iniciativa para abrogar la Ley del Agua en Baja California.



En una rueda de prensa donde no se aceptaron preguntas por parte de reporteros, el Jefe del Ejecutivo estatal expresó que la iniciativa será presentada al Congreso del Estado para que sea analizada y en su caso aprobada.



Este es el segundo posicionamiento del Jefe del Ejecutivo local luego de las manifestaciones y bloqueos en los municipios de Baja California.



Notablemente entristecido señaló que estas acciones eran necesarias para mantener la estabilidad en el suministro de agua por lo que traerá problemas a largo plazo.



Sin embargo señaló que se hará llegar de especialistas que le permitan sacar adelante el tema en Baja California.



"La iniciativa que presenté y que de manera responsable fue aprobada por los legisladores, les informo a los bajacalifornianos que hoy he decidido ofrecer una iniciativa para abrogar la Ley Estatal del Agua y por consiguiente dejar sin efecto legal su contenido".



El Gobernador del Estado detalló que la decisión se tomó por la lastimada situación económica, es así que decidió amarrarse el cinturón reduciéndose sus salarios.



"Desde que inicié mi campaña dije que la gente manda, y me he esforzado por ser congruente, eso no fue simplemente un eslogan de campaña", aseveró.



Factores como la devaluación de la moneda, el incremento en IVA, daban pie para que aumentara el costo del agua, aun así mantendrán la misma tarifa, comentó.



Es un hecho que la fuente del Río Colorado cada vez es menos confiable y más con la políticas del próximo presidente de Estados Unidos Donald Trump.