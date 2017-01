Entregan peticiones a autoridades

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de establecer un contacto de comunicación con diversas autoridades del Gobierno del Estado, representantes de los diversos campamentos de los plantones que se encuentran en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Palacio Municipal entregaron un pliego petitorio dirigido a los tres poderes, el cual fue expuesto frente a decenas de ciudadanos que mantienen las manifestaciones en los edificios antes mencionados.Una vez leído el documento, esperaron al arribo del Director de Vinculación con Grupos Sociales y Vulnerables del Gobierno del Estado, Alejandro Roque García, quien fungió como representante del Poder Ejecutivo ante la comitiva, que lo esperaban impacientes para obtener una respuesta por parte de la administración estatal.De manera pacífica se hizo entrega del documento, quedando pendiente establecer cómo se llevarían a cabo las mesas de diálogo entre autoridades y ciudadanos.Donde se establecerán los puntos plasmados en el pliego y así buscar darle seguimiento a las demandas de los mexicalenses.Con esto, aseguran una vía de diálogo entre la autoridad y la ciudadanía mexicalense, que desde hace días ha demostrado el hartazgo social ante las alteraciones que han afectado al pueblo de la capital del Estado.Mexicali, Baja California, 16 de enero del 2017.Demandas ciudadanas a los tres niveles de Gobierno:Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo, todo poder público emana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el ineludible derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.El pasado jueves 12 y domingo 15 de enero del 2017, se manifestó aquí el temor popular, el sentir de un pueblo que solamente recibe aumentos de costos de servicios y productos.Tiene una clase política rica e ineficiente que ya no los representa, para darle forma a esta indignación y articular un movimiento social, se presentan las demandas ciudadanas a las autoridades federales, del Estado y ayuntamientos. Son medidas que se proponen y reflejan el sentir de esta asamblea.1.- Renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República Mexicana. Exigimos juicio político y recuperación de bienes sustraídos a la nación.2.- Abrogación inmediata de las Reformas Estructurales. No sólo es un no rotundo al gasolinazo y a las tarifas eléctricas, sino a todos los atropellos que en nombre de estas reformas han destrozado nuestra nación.3.- Recuperación de bienes sustraídos a la nación y juicio político a funcionarios públicos, diputados, senadores y empresas implicadas.4.- Eliminación del fuero. No más clase privilegiada, en principio a presidente, senadores y diputados.5.- Reducción de diputados y senadores, y eliminación de diputados plurinominales.6.- Eliminación inmediata de pensión vitalicia a ex presidentes, senadores, diputados y magistrados.1.- Renuncia inmediata del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.2.- Revocación inmediata a diputados traidores del pueblo.3.- Eliminar a los diputados plurinominales.4.- Promover y apoyar un amparo ciudadano ante el Gobierno Federal para la eliminación del impuesto a la gasolina.5.- Pago inmediato de sueldo y prestaciones retenidas a empleados estatales con lo que se ha cometido violación a los derechos laborales.6.- Reducción del sueldo del Gobernador hasta un máximo del 25% y con esa línea al resto de funcionarios públicos de primer nivel. Asimismo, la eliminación de beneficios especiales.7.- Abrogación de la Ley Vehicular por ineficiente y ser un negocio privado, que implica el remplacamiento y verificación vehicular.8.- Demandamos no recortar medicinas para la atención de enfermedades crónicas.9.- En lo que respecta al Gobierno Estatal se establezca y realice una sesión pública con la presencia de los medios de comunicación, misma en la que se vea lo relativo a que se concreticen en todas las formas legales de las principales demandas, como es la abrogación de la Ley Estatal de Aguas.1.- Que el presidente municipal, Gustavo Sánchez Vázquez, promueva la controversia institucional para derogar la ley que privatiza el agua.2.- Eliminar el alza del Impuesto Predial.3.- Eliminar el Impuesto al Derecho del Alumbrado Público.4.- Tarifas de transporte público justas para los mexicalenses e implementar programas de apoyo a ciudadanía de bajos ingresos, así como la revisión de procesos para adjudicar concesiones y expedición de placas a transportistas.5.- Eliminación inmediata del proyecto Ecozone, llamado ahora ‘Proyecto Incluyente de Mexicali’.6.- Regulación escrita de permisos a empresas y proyectos de impacto ambiental a través de consulta popular para su autorización.7.- Promover e impulsar la ley general del agua ‘Agua para todos, agua para la vida’,promovida por ambientalistas que fue frenada en el Congreso del Estado.8.- Reducción del sueldo del Presidente Municipal hasta un máximo de 25 salarios mínimos y en esa línea el de directivos y funcionarios municipales.9.- Cumplimiento cabal y honesto de las funciones y obligaciones del Municipio10.- Elección de regidores para la ciudadanía.11.- Exigimos al Presidente Municipal la renuncia al fuero.12.- Creación de la asamblea ciudadana vinculante con la función principal de captar las propuestas ciudadanas y la comisión del seguimiento del cumplimiento de la función pública municipal.13.- Eliminación del cobro en las unidades deportivas y parques recreativos.