Canacintra pide abrogación de ley

MEXICALI, Baja California(GH)

Una abrogación a la Ley del Agua por ser privatizadora del servicio, fue solicitada públicamente por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).



Juan Ignacio Gallego Topete afirmó que la ley fue hecha por el Poder Ejecutivo sin consultar a la ciudadanía, sin consensos, ni consultas con el Sector Empresarial e Industrial sobre los beneficios e impactos.



Además anunció que están en desacuerdo del 20% de aumento a la tarifa del agua y la forma como se integra el Consejo Consultivo con una silla a Canacintra y una a Canaco en tema de licitaciones pero con mayoría de votos para el Ejecutivo con 7 de los 12 totales.



Gallego Topete puntualizó que en breve, junto con las cámaras agremiadas al CCE presentarán un documento al Gobernador sobre las acciones que proponen para el fortalecimiento económico de la entidad.



Diferencias



Una molestia se generó entre el presidente de Canacintra y el secretario de Infraestructura en el Estado al decirle el funcionario al empresario si “había leído la Ley del Agua”.



Todo comenzó cuando Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra, pidió públicamente al Gobernador, abrogar la Ley del Agua por ser privatizadora.



A lo que Manuel Guevara Morales, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) le preguntó en las oficinas de Canacintra, si había leído la Ley del Agua y qué artículos le preocupaban.



Lo que molestó al empresario y contestó: “Nos llegan a insultar, realizamos mesas de análisis de la ley con nuestro abogado...”.



“Pero si el Gobierno no escucha el llamado de los 45 mil que marcharon y no se dan cuenta que no es aceptada la ley -del agua-, lo que estamos haciendo ahorita se quedará corto con lo que se puede llegar a hacer”, replicó Gallego Topete.



Los puntos



1. Los industriales de Mexicali rechazamos categóricamente y no acataremos la Ley del Agua para Baja California, por no haber cumplido con los principios básicos de consulta y consenso que requiere toda ley para ser adoptada cabalmente por los ciudadanos.



2. Rechazamos de igual manera esta ley por contemplar aumentos en el costo del agua (promedio 20%) sin tener en consideración y valorar las condiciones económicas, sociales y de falta de transparencia y de credibilidad en el Gobierno que prevalecen en el País y particularmente en Baja California.



3. Promoveremos en el Congreso del Estado una iniciativa de revocación de esta Ley del Agua que nos permita hacer los cambios necesarios que ofrezcan certidumbre al sector productivo y a la sociedad en general sobre el manejo responsable de los recursos públicos y que ofrezca sustentabilidad al agua como recurso que debe generar, en su óptimo aprovechamiento, riqueza para los ciudadanos de Baja California.



4. Promoveremos en el Sector Industrial y Empresarial en general, la realización de amparos en contra de la aplicación de la Ley del Agua para Baja California.