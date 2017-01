Ley del Agua surgió viciada

MEXICALI, Baja California(GH)

son los puntos en que concuerdan los diputados de partidos políticos de oposición.Agregaron que los legisladores delfirmarán la acción de inconstitucionalidad para dar reversa a la ley del agua, así como los diputados del PT y Movimiento Ciudadano que destacaron por no asistir.Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López, del PRI.Así como Luis Moreno Hernández, del PES, y Jorge Eugenio Núñez Lozano, del PBC.María del Pilar Ávila Olmeda, secretaria técnica de Morena en representación de los diputados Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez, afirmó que ambos votos están a favor de la acción pero que no asistieron por temas internos del partido.Destacó que no llegaron los diputados Claudia Josefina Agatón Muñiz, del PT, y Job Montoya Gaxiola, de Movimiento Ciudadano , quienes aseguraron se unen a la acción de inconstitucionalidad.Arregui Ibarra, diputado coordinador de la bancada del PRI, detalló que si el agua es de la nación y regulada por la Federación, no es posible que un organismo estatal apruebe una ley que licite y entregue concesiones a privados.Comentó que cuando una inversión privada sustituye el servicio público se convierte en privatización.El diputado desmintió que se requieran plantas desaladoras en Ensenada porque ya se encuentra una en construcción vía APP y que garantizó el abasto del agua al 100%, además que la ley busca incluir el reúso de agua, cuando ya existe en Ensenada y Mexicali.El diputado del PBC, Núñez Lozano, puntualizó que la ley tiene fallas de forma por los tiempos en que se revisó que fue de 10 días, donde no hubo consensos, y el PAN abusó de la mayoría en el Poder Legislativo.Afirmó que la modalidad de integración del Consejo Consultivo que determinará las licitaciones y tarifas, “es un abuso” porque de los 12 votos, 7 los tiene el Gobierno del Estado.Luis Moreno, diputado del PES, comentó que la ley es inconstitucional por la privatización del servicio del agua.Los puntos de vista fueron expresados en rueda de prensa en Canacintra, donde el presidente de la cámara,Los diputados de oposición concluyeron que a la par de la acción constitucional que requiere integración jurídica pero que se presentará antes del 30 de enero, de manera simultánea apoyarán otras vías con ciudadanos como el referéndum y los amparos.Manuel Guevara Morales, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano emitió un listado de puntos de los beneficios de la Ley del Agua y la necesidad de tenerla en la entidad.- Hay sequía en Zona Costa- No hay dinero para construir más obra para llevar agua.- Urgente un programa hídrico para Baja California que va al 80% es estudio técnico.- Que se conviertan en organismos metropolitanos las comisiones estatales de servicios públicos.- Imposible llevar agua a San Quintín e Isla de Cedros.- Se abre la puerta a concesiones privadas.- No podemos endeudarnos más para una desaladora en San Quintín o Playas de Rosarito.- Las plantas y terrenos serían siempre del Estado.- No es una ley privatizadora porque el Congreso aprueba las tarifas, esa es la diferencia con una APP.- El aumento del 20% a la tarifa fue un promedio entre las solicitudes de incremento de tarifa en los municipios.