Cuatrillizos por salir de cuidados intensivos

MEXICALI, Baja California(GH)

Los cuatrillizos que conmocionaron a la comunidad mexicalense presentan mejoría en su salud: Están por salir de la sala de cuidados intensivos aunque su estado de salud aun se maneja como crítico.



La madre de los sietemesinos cuatrillizos, Roxana Hernández Duarte, comunicó que los médicos de la clínica 31 del IMSS, le avisaron que serán trasladados al segundo piso en donde se encuentran los bebés prematuros.



“Están evolucionando bien, me da gusto porque ya van a estar juntos los cuatro, los tenían aislados en cuidados intensivos, sólo Ian me dicen que no ha podido tomar leche, los otros tres ya se están alimentando”, compartió Hernández.



La oriunda de Ensenada señaló que tanto el nosocomio como la comunidad le han entregado ayuda para su estancia y manutención en lo que le entregan a los recién nacidos.