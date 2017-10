Persiste la violencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Accidentes fatales, al menos tres homicidios y cinco personas baleadas son parte del saldo que la inseguridad dejó esta semana en la capital bajacaliforniana.



Entre los homicidios de esta semana se encuentran el de un hombre localizado en el relleno sanitario del ejido Hipólito Rentería, así como el de un ex agente de la PEP y la confirmación del homicidio de un adolescente reportado como desaparecido semanas atrás.



En las muertes por accidente figura la de una mujer que murió aparentemente ahogada en un canal de riego del ejido Aguascalientes, en la zona Sur del Valle de Mexicali, así como la de un motociclista que cayó al desnivel del bulevar Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.



Otros hechos violentos de la semana incluyen la agresión a tiros de un hombre en una plaza comercial frente a Vicerrectoría de la UABC, a plena luz del día y frente a su esposa, además de al menos otros tres casos de hombres baleados en distintos puntos de la ciudad.



La PGJE además investiga un caso de violación en el que una madre y su hija fueron atacadas sexualmente por un sujeto que aún se encuentra libre, en la colonia Carranza.



Entre las buenas noticias, se encuentra el rescate de agentes municipales a una familia en la colonia Granjas Virreyes, cuya casa se encontraba en llamas y los agentes pudieron sacarlos del sitio sanos y salvos.



Además, un hombre fue detenido por la Policía Ministerial, acusado de participar en el homicidio de una jovencita en marzo del 2016, quien ya enfrenta su proceso penal ante un Tribunal.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 72 arrestos iguales esta semana, seguido de las detenciones por el delito posesión de enervantes, con 50 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 9 al 15 de julio de 2017.



EJECUCIÓN



Un ex agente de la Policía Estatal Preventiva fue acribillado a las afueras de su casa y frente a su esposa, en hechos ocurridos esta semana en Mexicali. Un hombre disparó varias veces en su contra cuando la víctima recién llegaba a su casa, resultando ilesa la mujer que le acompañaba.



La PGJE reveló que el hombre asesinado se dio de baja de la corporación y que tenía averiguaciones en su contra, por abuso de autoridad y otra por narcomenudeo. Hasta el momento no hay detenidos.





CONFIRMAN MUERTE



Un adolescente que había sido reportado como desaparecido a finales de agosto fue encontrado sin vida a mediados de septiembre, confirmó la PGJE esta semana.



Su identidad pudo establecerse apenas esta semana tras la prueba comparativa de ADN, pues el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y era difícil el reconocimiento del mismo.



Hasta hoy se sabe que presentaba una herida de bala en la cabeza y las investigaciones son llevadas a cabo por la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.