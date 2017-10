Una esperanza contra el cáncer en las matemáticas

MEXICALI, Baja California(GH)

El cáncer ha sido, históricamente, una de las enfermedades humanas más estudiadas en las últimas décadas, derivado de la alta incidencia y la variabilidad de su tratamiento, así como por los diversos factores que influyen en él.



En México, el cáncer de mama cobra la vida de 17 mujeres diariamente y a partir del 2006, es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana, de acuerdo a las estadísticas reveladas por la Secretaría de Salud.



La búsqueda e investigación en tratamientos se ha diversificado y en los últimos años, las matemáticas han jugado un papel revelador para el entendimiento del cáncer de mama y los posibles tratamientos que puedan desarrollarse.



Un programa de Inteligencia Computacional y de Modelación Matemática del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) busca con sus investigaciones brindar una alternativa de tratamiento a una enfermedad que sigue siendo objeto de estudio alrededor del mundo.



¿INFORMÁTICA Y CÁNCER?



Se inició como físico en un área completamente distinta a la Medicina, y posteriormente, la muerte de su madre por cáncer lo hizo reconsiderar su vocación. “¿Porqué no usar lo que sabía en algo que le ayude directamente a la gente?”, se preguntó.



Enrique Hernández Lemus es hoy el responsable del Programa de Inteligencia Computacional y Modelación Matemática del Inmegen y también es el investigador principal y jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Computacional, Genómica Integrativa y Biofísica de ese instituto.



Aunque para muchos parecieran formaciones y propósitos distintos, esta nueva perspectiva en la investigación ha derivado en novedosos resultados para el entendimiento del cáncer, gracias a la integración de distintas ciencias a través de un enfoque conocido como Ciencias de la Complejidad.



En sus investigaciones más recientes, Hernández Lemus ha podido determinar la relación de la regulación intercromosómica de las células de cáncer con su resistencia a determinados fármacos, pues hasta hoy se conocen alrededor de 250 millones de mutaciones del cáncer.



Los enfoques informáticos desarrollados en el Inmegen ya comienzan a ayudar al entendimiento del cáncer y pueden ayudar a elaborar modelos matemáticos que puedan servir como identificadores para intervenir a tiempo.





MEDICAMENTO PERSONALIZADO



Uno de los últimos artículos científicos en los que Hernández Lemus participó como au- tor y que fueron publicados en revistas científicas este año, revelan la regulación intercromosómica de las secuencias de ácido ribonucleico (RNA) en el cáncer de mama.



Para esta investigación se analizaron 780 tipos de cáncer contrastados con 101 tejidos sanos de seno, basados en un modelo computacional y matemático, a fin de revisar las

conexiones y su calidad y contrastar sus diferencias y su resistencia inmune.



En esto influye la comunicación celular, su división, adhesión y multiplicación, descubriendo el rol central de esta regulación genómica en los tumores malignos y su respuesta inflamatoria, es decir, su manifestación física más notoria, explica Hernández Lemus. “Lo más fácil es suministrar medicamentos para quitar estrógenos para evitar el crecimiento en el epitelio mamario, pero luego muestran resistencia a los fármacos, queremos ir más allá de eso”, agrega.



Con el procesamiento de estos resultados a través de una base de datos denominada TCGA (The Cancer Genome Atlas) se analiza la probabilística en el cáncer de mama. “La meta no es desarrollar nuevos fármacos, eso toma mucho tiempo en patentes y otras cosas, queremos poder modificar los existentes, para hacer un tratamiento más personalizado”, señala el investigador.



INVERSIÓN



Los análisis de casos particulares a través de este modelo, dice, pueden tomar hasta un año en México, mientras que en Estados Unidos han podido desarrollarse en periodos de siete días. De ahí la importancia de la inversión y avance de este modelo en el País. “Esto nos va a ayudar a generar entendimiento, controlar la invasibilidad y modular las vías para descifrar el genoma de este cáncer”, subraya.



La interdisciplinariedad de las ciencias brinda ahora una nueva esperanza en el entendimiento y conocimiento sobre el cáncer, en aras de mejorar los tratamientos y diagnósticos tempranos para las mujeres mexicanas.