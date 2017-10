Acumula SIDUE obras con retraso en su entrega

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 47 obras del Gobierno de Baja California presentan retrasos en las fechas de entrega o no podrán ser concluidas a tiempo debido al poco avance que presentan, detallan informes oficiales de las autoridades.



Algunas de ellas con más de un año de demora, como es el caso del Nodo Express 20 de Noviembre, obra que debió haber sido concluida el 5 de septiembre de 2016 pero a la fecha sigue sin ser finalizada.



El nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal de Ensenada, el Centro de Justicia Penal de Ensenada y el Centro de Justicia Penal en Tecate tuvieron que haber sido terminados el 30 de abril del 2016, pero sus avances en el primer trimestre del año eran del 97%, 69% y 74%.



Mientras que el mega proyecto de la Plaza 11 de Julio, que incluye el multiforo, el edificio del IBC, andadores y áreas verdes, la fecha de conclusión programada era el 4 de julio de 2016, pero para marzo del presente año su avance era del 76%.



Los documentos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), que dirige Manuel Guevara Morales, incluyen entre estas obras el caso de la rehabilitación de carpeta asfáltica del bulevar Justo Sierra en Mexicali, ya que dicho proyecto debió haber sido finalizado el pasado 28 de junio de 2017, pero para marzo del presente año el avance era de un 3%.



Al igual que la construcción de dos puentes peatonales en el Corredor 2000 en Tijuana, con fecha de conclusión del 28 de junio de 2017, los cuales hasta el momento no están terminados en su totalidad.



El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda, dijo que no es normal el retraso en la entrega de tal número de obras y que los más afacetados son los ciudadanos.



“Existen obras que por su naturaleza o por el origen de sus recursos, en muchas ocasiones estos retrasos se dan, los recursos no llegan a tiempo. Yo creo que es el principal factor que hace que las obras se retrasen”, explicó. Sin embargo, agregó que el retraso es una de las condiciones menos esperadas en un trabajo y por ello les preocupa porque afecta a la sociedad, al Gobierno y a las empresas constructoras.



“Una de las propuestas es que en obras importantes que tienen que ver con la movilidad de la ciudad, el Gobierno busque alternativas para que se concluyan, inclusive hemos propuesto que el Gobierno acceda a créditos puente que le permitan terminar una obra”, dijo.



El retraso, indicó, también se puede dar por cambios de proyectos o a instalaciones que no se habían considerado durante el proyecto original. El líder empresarial pidió que un futuro se procure que las obras se programen y se terminen a tiempo con un presupuesto y un proyecto correcto para que no haya ninguna circunstancia ajena que impida que el trabajo se concluya.



“ES NORMAL”, SIDUE



El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Gabriel Arvizu Loyola, consideró normal que haya atrasos en las obras debido a que pueden surgir imprevistos que son un factor para suspender la obra por un momento.



También puede ser el caso, añadió, que el proyecto no esté bien al momento de empezarlo a construir, por lo que debe de haber alguna modificación. Además está la llegada no a tiempo de los recursos federales, añadió, y se tiene que avisar a la empresa para que suspenda los trabajos para que cuando venga el ente fiscalizador no haya problema.



Aseguró que hasta el momento la Sidue no ha tenido ninguna sanción al respecto de los retrasos, ya que cualquier tema está debidamente justificado.



Respecto a los puente del corredor 2000, dijo que empezaron bien el proyecto, pero una empresa abarrotera se inconformó por un derecho de vía, por lo que no pueden entregarla.



Mientras que en la Plaza 11 de Julio, indicó el funcionario, trabajaban normalmente, pero ante la demanda interpuesta tuvieron que detener la obra. “A la ciudadanía que nos tenga paciencia, y que piense y razone que tiene buenos servidores públicos y saben hacer el trabajo, no estamos aquí de improviso”, puntualizó.