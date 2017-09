Causa clima muerte de los peces en lagunas

MEXICALI, Baja California(GH)

La presencia de amoniaco en el agua fue la causa de la mortandad de miles de peces en las lagunas de Mexicali, informó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



Indicó que en dicho dictamen se explican las causas de los hechos sucedidos en Mexicali en los últimos días.



El documento señala que en virtud de los cambios bruscos en el clima que se han presentado, se generó una falta de oxigenación en el agua.



Esto ocasionó una presencia fuerte de amoniaco y la consiguiente muerte de peces en distintas partes de la ciudad, expuso el Alcalde.



El Presidente Municipal comentó que el jueves fue entregado un dictamen de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) tras estudios hechos a las aguas de las lagunas mexicalenses.



Los resultados fueron entregados a distintas autoridades, incluyendo una copia al Gobierno Municipal.



Buscan ambientalistas segunda opinión



Aunque ya se habían presentado casos eventuales de mortandad de peces en las lagunas de Mexicali, ninguna había sido tan dramática como la ocurrida desde principios de septiembre, explicó César Ángulo Corral.



El representante del Comité Ciudadano “Salvemos las Lagunas” dijo que este jueves, con apoyo de maestros de la Facultad de Veterinaria de la UABC realizaron un muestreo en las lagunas para enviarlas a un laboratorio particular.



Apenas este viernes, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez, dio a conocer que un dictamen de esta misma facultad, señala que los cambios drásticos de clima recientes derivaron en la falta de oxigenación del agua y posterior presencia de amoniaco, que causó presuntamente la muerte de los peces.



Sin embargo, la organización “Salvemos Las Lagunas”, tiene la fuerte sospecha de que el factor que incidió en la muerte de miles de peces, tanto en el sistema lagunar de Mexicali, como en la del Bosque y Zoológico de la Ciudad, se debe a la contaminación.



“En el 2015 documentamos un caso de mortandad, pero no como ésta, en esa ocasión fueron a lo mucho unos 100 peces, incluso la gente que vive cerca nos comentó que en algunos años se presentaron casos, pero nunca como el de este año”, comentó Ángulo Corral.



Uno de los principales problemas, explicó el representante de la organización ambientalista, es la contaminación por residuos sólidos, pues muchas de las lagunas son utilizadas como basureros a cielo abierto, causando estragos en su entorno ecológico.



Respecto a la denuncia que interpusieron por este caso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo que no han sido notificados de su avance, si es que lo hay.



Quejas y acciones



Luego de la mortandad de los peces y la crisis ambiental que se vive en el sistema lagunas, aseguró Ángulo Corral, fundamentarán y realizarán una petición al Gobierno Federal y Estatal, para que se realice un estudio y se emita una declaratoria de Área Natural Protegida.



“Hasta ahorita no hay una reglamentación que obligue a un nivel de Gobierno a la vigilancia, porque hay una contaminación sistemática (…) algunos compañeros ven este fenómeno como problema de salud en el sistema de lagunas”, comentó.



Este jueves, el comité interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc) fundamentada en la violación al derecho humano a vivir en un entorno saludable.



Con ella buscan que se defina la autoridad a la que le corresponde la aplicación efectiva de las leyes ecológicas, cuya omisión deriva en problemas de salud, tanto para las personas como para el medio ambiente.



Lo que usted debe saber….



Se explica que esta situación se dio por los cambios bruscos de temperatura.



El cielo nublado evitó que las plantas pudieran llevar debidamente la fotosíntesis, ocasionando una baja en los niveles de oxígeno del agua.



En el caso del Bosque, al haber un número grande de peces, comenzaron a resentir la baja en el oxígeno y se dio la muerte de los animales.



Expertos ambientalistas, en el caso de la Laguna México, explicaron que generalmente con las lluvias, la salinidad de los lugares se incrementa por todo lo que se lava de los terrenos aledaños.



La lluvia atrae materia orgánica y termina en los lagos; esto provocó el incremento de algas, la propia materia orgánica y microorganismos, acabando con el oxígeno.