Falta mejor diagnóstico en autistas

MEXICALI, Baja California(GH)

A falta de expertos en tema de autismo, el 50% de los diagnósticos son tardíos o fallidos, dificultando en muchos casos los procesos de aprendizaje en detrimento de la calidad de vida de estos niños y sus familias.



Ricardo Torres Torrijo, doctor psiquiatra infantil del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), comentó que de 50 mil atenciones que dan al año, el 40% es en infantes, de este porcentaje, el 2.5% son de niños con autismo.



Torres comentó que desde el primer año se puede diagnosticar el autismo, pero por desconocimiento de los padres y algunos doctores, es que no reconocen el trastorno, pese a que manifiesta irritabilidad o agresividad.



“Más del 50% llegan con diagnósticos tardíos o fallidos, es muy fácil que clasificarlos en otros padecimientos como la hiperactividad, dentro de la severidad se observa que más del 50% van a tener un grado de moderado a grave”, reveló Torres.



Comentó que no se puede diagnosticar lo que no se conoce, por lo que está relacionado a la falta de expertos en el Estado, reconoció que tan sólo hay tres neurólogos pediatras, 8 neurólogos adultos, dos paidopsiquiatras y 40 psiquiatras, pero estos 40, no todos atienden el padecimiento.



Jorge Alberto Vargas, director general del DIF estatal, dijo que en el año se han atendido a 1 mil 960 niños con autismo, de los cuales 860 don de Mexicali y 1 mil 100 de Tijuana, dando 110 mil servicios.



Los expertos que atienden a los niños con autismo, señalaron que no hay una lista de espera, sin embargo, Karina Kuljacha, presidenta de la fundación Auti, comentó que se estima que hay 3 mil tan sólo en Mexicali, cifra superior a la de las instituciones.



Entre las características de un menor con autismo es que no miran a los ojos, no responden a su nombre, tienen retrace en el lenguaje, no dicen lo que desean, repiten las cosas, prefieren estar aislados, hacen movimientos extraños con su cuerpo, no les gusta la interacción, no dan señales, no piden ayudan, son muy hiperactivos o muy pasivos y tienden a alinear los objetos.



“No se conoce la causa, pero sí hay factores de riesgo asociados a un mal manejo del embarazo, como mala nutrición, consumo de drogas, o cualquiera que altere el neurodesarrollo de los infantes”, declaró.



Elba Cornejo Arminio, directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), señaló que hay una instrucción por parte del secretario de Salud federal, José Narro Robles, de hacer un diagnóstico en los estados en relación a la infraestructura y servicios humanos para el manejo integral de autismo.



Coordinación



La directora de Isesalud dijo que tienen una coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con el objetivo de que se homogenice la información sobre autismo en todo el País, deberán entregar una cédula requisitaza para el día 30 de octubre.



Otro compromiso fue coordinarse con las instituciones que atienden el autismo, en este caso se trata de los dos centros del DIF estatal, uno en Tijuana y otro en Mexicali, así como el IPBC.



Mencionó que se realizará un curso del 2 al 7 de octubre dirigido a instituciones de salud, para que tengan capacidades técnicas y herramientas para diagnosticar oportunamente, así como el adiestramiento en manejo del paciente autista.



ES BUENO SABER



•Para inscribirse indicó que deben de ingresar a www.autifundacion. org y llenar el registro, o para más información llamar al 6862616123.