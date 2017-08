Mediciones de calidad del aire ya no son con acceso directo

MEXICALI, Baja California(GH)

Ya no habrá acceso directo a las mediciones de la Estación Municipal de Monitoreo de Calidad del Aire (Emmca) en el portal del Ayuntamiento por el rediseño de la página, informó el director de Protección al Ambiente.Luis Flores Solís dijo que el pasado 7 de agosto se rediseñó la página del Ayuntamiento de Mexicali y con ello, hubo modificaciones en la forma de acceder al enlace con las mediciones de la calidad del aire.Para poder acceder, en la página principal se tiene que pulsar el icono “Trámites”, el cual dirige a una pantalla con varios íconos incluido el de “Calidad de Aire”.El acceso ya no es directo como solía ser en la antigua presentación de la página, afirmó Flores Solís.En su punto de vista, lo ideal sería que se regresara a la presentación anterior, ya que sería mucho más sencillo para la población tener esta información.(Consulta la página aquí Además, se podría despertar la curiosidad de los que visiten la página y de aquellos que no están interesados particularmente en esta materia.Con ello, conocerían la información sobre los índices de calidad del aire que presenta la ciudad, en los niveles de medición del ozono, las partículas sólidas suspendidas, el bióxido y monóxido de carbono, entre otros materiales.Indicó que se hizo un planteamiento en ese sentido, pero se le dijo que el diseño de la página obedece a la información general que presenta el Ayuntamiento a la ciudadanía y por eso se movió el enlace.