Descartan 4 muertes por calor, fue por uso de drogas: Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

Aproximadamente cuatro personas fallecieron en la calle debido a la abuso de drogas y alcohol en las últimas dos semanas, descartando que hayan sido muertes por las condiciones climaticas.



La doctora Marisol Guizard del Departamento de epidemiología en la Secretaría de Salud, esclareció que las muertes no se debieron a golpes de calor o agotamiento por calor.



La coordinadora de vigilancia de enfermedades no transmisibles, señaló que las personas fallecidas, reportadas por Servicios Médicos Forenses fallecieron por farmacodependencia.



"A veces se cree que el calor es el que agrava las situaciones pero en estos casos no fue la causa básica", aclaró Guizard.



Hasta el momento han registado 40 atenciones derivadas de padecimientos por calor, de los cuales 21 fueron golpes de calor, 18 agotamientos por calor y una quemadura solar, en total murieron nueve personas en lo que va de la temporada de calor.