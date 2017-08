Exigen cesárea pese a riesgos

MEXICALI, Baja California(GH)

El 23% de los nacimientos en Mexicali son a través de una cesárea, aunque los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que la cifra no tiene porque aumentar el 15%.



Cuatro de cada cinco mujeres en labor de parto prefiere dar a luz a través de una cesárea, sin embargo en Mexicali el 23% de los nacimientos se realizan a través de esta cirugía, señaló el director del el Hospital Materno Infantil (HMI).



José Rojas Serrato explicó que ha venido en crecimiento la demanda de cesáreas por parte de las embarazadas, no obstante, tuvo que precisar que este procedimiento no se puede asignar a la ligera.



La declaración de la OMS sobre las cesáreas, manifiesta que los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%, ocho puntos por debajo de lo que se encuentra Mexicali.



Según la organización internacional, las cesáreas deben ser con el único objetivo de evitar la morbimortalidad materna y perinatal, nunca para darle la vuelta al dolor que suele provocar un parto natural.



Las mujeres llegan a su control prenatal pidiendo la cesárea, durante las contracciones ellas e incluso sus familias exigen la operación, por desconocimiento del proceso de un parto natural y las implicaciones de una cesárea.



“Nos enfrentamos a esta situación, hay urgencias sentidas y urgencias absolutas, te pueden salir dos gotas desangre por la nariz y para ti es una urgencia, vas al área de labor de parto y de cinco pacientes cuatro van a pedir una cesárea”, comentó Rojas.



“Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro”, puntualizó la OMS.



A nivel nacional existe la indicación de disminuir la tasa de cesáreas a un 25%, mientras tanto Mexicali cuenta con un 23.5%, por lo que está dentro de la norma, declaró el experto en maternidad.



Contextualizó que en algunos otros estados y países se ha promovido una ley de violencia obstetricia, en la que las madres pueden demandar a los médicos por obligarlas a tener un parto natural o cesárea, pero en México no ha sido aprobada.



“Hay casos que ameritan la cesárea, por ejemplo si el bebé pesa cinco kilogramos no va a salir de forma natural, la indicación es hacerla, operamos cuando se debe de operar, no es lo que pida el paciente”, añadió.



“En forma de broma se los digo, llega una mujer al consultorio diciéndonos que tiene dos horas de embarazo y pidiendo fecha para la cesárea, rechazan el parto natural por el miedo al dolor”, aclaró.



El trabajo de parto cuesta mucho a la madre y el hijo, si llega la mujer con trabajo de parto efectivo es decir; tres contracciones por cada diez minutos, y que cada contracción dure de 45 a 60 segundos, debe de tardar en parir 24 horas.



Si llega con ruptura de membranas puede tardar 48 horas por el tiempo que tardará en tener el parto efectivo, es ahí cuando muchas personas se desesperan y exigen la cesárea, explicó.



RIESGOS DE UNA CESÁREA



• Sangrado profuso.

• Extirpación de útero.

• Infección urinaria.

• Infección de vejiga.

• Complicaciones en futuros partos.